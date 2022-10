A 22 años de que las conductoras Montserrat Oliver y Yolanda Andrade iniciaran una relación amorosa, ésta última confesó haber llorado luego de que leyera una carta que Oliver le escribió tras su rompimiento.

Fue a inicios de los 2000 cuando Montserrat estaba descubriendo sus sentimientos por la también actriz, pues en ese momento estaba casada con Henry, un empresario norteamericano, de quien se tienen pocos registros, y atravesaban un momento complicado en su matrimonio.

Sin embargo, la vida le tenía otros caminos preparados a la también modelo ya que en aquel entonces conoció a Andrade y después de algunas confusiones amorosas, darían inicio a un intenso capítulo de 10 años.

Lee también: Yuya comparte fotos del primer año de Mar y conmueve a sus seguidores

Ambas han dado a conocer en diversos medios de comunicación cómo fue que pasaron de amigas a pareja, pero se desconocen los motivos concretos de su rompimiento.

En entrevista con Isabel Lascurain, para su canal de Yotube, Yolanda recordó la carta que Oliver en alguna ocasión le dio: La postal expresaba el amor que la modelo seguía sintiendo por la actriz pese a que Andrade la había engañado con Verónica Castro, presunta infidelidad que se destapó en el 2019 y que la mamá del cantante Christian, jamás aceptó.

“Tronamos y fue mi culpa porque la engañé con otra persona. Fue bien cabr… porque el otro día me encontré una carta que nunca leí hasta hace poco. La carta decía: ‘No me importa que tú tengas esas emociones ese esa persona, con Verónica, pero te quiero decir que te perdono y no te quiero perder por esa inquietud que estás viviendo’. Me lo escribió Montserrat y yo no la leí hasta hace poco”, externó.

Lee también: Journey llena de energía y nostalgia su concierto en la CDMX

Andrade también expresó que la modelo siempre le preguntaba por la postal pero nunca la abrió, hasta estos momentos, posteriormente reveló que las palabras de su compañera la hicieron llorar.

“La Montse siempre me decía: ‘Leíste lo que te dije’ y no la había leído y lloré porque dije: ‘¿Cómo me está perdonando ella algo tan fuerte que pasó?’. Decía que siempre te voy a amar y unas cosas muy bonitas, yo creo que por otra parte fue sano”, concluyó.

En medio de la sinceridad que desató la conductora, agregó que lo más loco que hizo por Verónica fue irla a buscar a Paris puesto que se habían peleado.

“Fui a buscar a Verónica a París. Me bajé del avión y empecé a buscar y la encontré”, recordó.

De acuerdo con su versión, no sabía en qué hotel se hospedaba la famosa y caminó por las calles hasta encontrarla, todo para solucionar el enojo.

“No me dijo en qué hotel estaba porque nos peleamos. Ella estaba en París y yo llegué con mi maletita y estuve por las calles. La encontré, gracias a Dios la recepcionista era argentina y como ya nos habíamos quedado en ese hotel en otra ocasión, le dije a la argentina: ‘vengo a buscar a Verónica Castro’ y le habló”, dijo.



Foto: Agustí Salinas/ El Universal

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.



jgt