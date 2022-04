Miley Cyrus da positivo a Covid-19

A través de un tuit, la cantante Miley Cyrus anunció que tenía covid-19, luego de haber visitado Colombia, Chile y Argentina en su tour por Latinoamérica.

Parece ser que, tras haber tocado para más de 10 mil personas en sus tres conciertos, la cantante se contagió. Sin embargo, afirma que "valió totalmente la pena".

Cyrus asegura que se siente bien y que no está en peligro y le pidió a sus seguidores que no se preocuparan por ella o por su estado de salud.

Además, agregó que de lo único de lo que se arrepiente es de que no pudo asistir a una recaudación de fondos llamada 'Janie's Funds', organizada por su amigo y cantante de la banda Aerosmith, Steven Tyler.

"Desafortunadamente, debido a esto, me estoy perdiendo el 'Janie's Funds', que apesta porque es una organización benéfica muy importante para mí y mi amigo Steven Tyler", escribió la intérprete de 'Wrecking Ball'.

Y es que, durante este evento, Miley era la invitada especial y cantaría sus aclamadas canciones, este domingo 3 de abril, en defensa de las niñas abusadas y desatendidas de Estados Unidos.

La recaudación había sido tan exitosa que los boletos para su ingreso ya se encontraban agotados.

Después de 11 años, la artista regresó a Colombia con un show en el Movistar Arena que se extendió hasta altas horas de la noche.

Cyrus llegó al país en la noche del domingo 20 de marzo y fue recibida por cientos de fans en su llegada al hotel Four Seasons, en donde se alojó antes de su show. La cantante llegó al país en compañía de su equipo de trabajo, su hermana y su mamá.

Miley sorprendió a sus seguidores con canciones como 'Party in the USA', 'The climb', 'We can’t stop', 'Wrecking ball', '7 things' y la famosa 'Angels like you'.

Aunque durante el concierto tuvo dificultades debido a su estado de salud, la intérprete terminó el show y le brindó a los colombianos una experiencia para nunca olvidar.



mafa

