Michelle Salas defiende a su familia, si la defiende a ella

Michelle y Stephanie Salas dijeron nada saber del nuevo escándalo de su sobrina Frida Sofía, que se peleó con Chiquis Rivera. Stephanie dijo que prefería hablar de su nueva película y. Michelle igual, sólo que cuando le preguntaron si ella defendería a su familia en este tipo de peleas, dijo que “sí, claro, por supuesto”, pero se detuvo para aclarar: sólo en caso de que ellos también la defiendan.

El verdadero nombre de Michel Brown

Si a usted le dicen que Misael Browarnik estará en tal lugar, quizá no le haga caso. Pero si se le comenta que es el verdadero nombre del actor argentino Michel Brown (Cásese quien pueda), la cosa cambiará. El actor es de los varios que han debido cambiarse el nombre para hacerlo con más pegue entre el público y parece ha funcionado.



Mariana Seoane no habla pero sí habla de su vida personal

Primero si y un minuto después mejor no. Mariana Seoane habla sobre su vida personal, pero se molesta si le preguntan, así pasó durante una entrevista en la que dijo que no tiene novio y al preguntarle por qué, respondió: “hay muchas cosas más importantes y no voy a hablar de mi vida personal”. Al final, negó tener pareja. “Ya no tengo novio, no quiero que empiecen a inventar cosas, ni rollos, ni nada, fue una decisión de los dos, nos habíamos dado otra oportunidad, pero las cosas no se dieron como queríamos y decidimos por el bien de nuestra relación y por el cariño que nos tenemos, terminar, pero seguimos siendo amigos y ha sido el mejor novio que he tenido”.