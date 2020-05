Marysol Sosa ya dió a luz al primer nieto varón de José José

Marysol Sosa, hija del fallecido príncipe de la canción dio a luz a su segundo hijo el 8 de mayo, el pequeño nació un mes antes de lo esperado debido a que Marysol sufre de diabetes gestacional y esto ponía en riesgo la vida de ambos.

José Patricio es el nombre del nuevo integrante de la familia Sosa Orozco, el recién nacido pesó 2 kilos 750 gramos y midió 51 centímetros, a pesar de que el bebé fue ochomesino todo salió bien y solo estuvo unas cuantas horas en la incubadora.

"Todo fue muy sorpresivo, pero gracias a Dios salio bien y el nene ya esta con nosotros. Estoy un poco adolorida porque fue cesarea, pero aquí andamos", expresó Marysol en entrevista para un medio nacional.

Marysol también confesó que desde que le detectaron diabetes gestacional tenía miedo de que esto afectará a su bebé, así que en abril el mes en el que se la detectaron acudió con una nutriologa para cuidar su alimentación.

"Me quito carbohidratos y azúcares no necesarios, y me aumentaron las frutas y las verduras", comentó.

La madre de Patricio asegura que tenía miedo de que el parto tuviera complicaciones por su enfermedad y por el adelanto del pequeño, pero a pesar de eso expresa que los doctores le pusieron 9 de calificación y que al nacer su bebé lloró muy fuerte, una señal de vida que agradece mucho.

"Todo se lo debemos a Dios, estamos muy felices", agregó.

La cantante volverá a casa en un par de días para presentarle a Elenita (su hija mayor) a su nuevo hermanito.

