Mariah Carey habla por primera vez de por qué llamó "diva" a Meghan Markle en una entrevista

Hace un par de semanas Meghan Markle lanzó junto con Spotify los primeros episodios de su podcast "Archetypes". Una de las invitadas a dicho podcaste fue la cantante Mariah Carey, quien aprovechó la ocasión para aclarar qué quiso decir cuando llamó a la duquesa de Sussex de "diva". La cantante y la ex atriz incluso hablaron sobre muchos otros tópicos, como por ejemplo el bullying que ambas recibieron por sus colores de piel.

Meghan Markle aseguró que se preocupó por la cantidad de "tonterías" que Mariah Carey pudo haber leído sobre su vida, y que por ese motivo la cantante decidiera llamarla "diva". Pero la cantante aclaró que en realidad se refería a algo positivo cuando utilizó el término "diva". "He disfrutado mucho hablando con la duquesa y diva Meghan Markle sobre la dualidad de la diva. ¡Si, la llamé diva en el significado más fabuloso, magnífico y empoderador de la palabra!", aseguró la cantante.

¿A qué se refería exactamente Mariah Carey cuando utilizó el término "diva"?

Meghan Markle utilizó el término para mencionar las demandas de diva de Mariah, incluyendo las rumoreadas peticiones de 20 gatos blancos y 100 palomas blancas cuando encendió las luces de Navidad en Londres. Mariah dijo: "A veces nos das momentos de diva, Meghan. Ni siquiera actués como", a lo que Markle respondió: "¿Qué clase de momentos de diva les he dado?".



Foto: Mariah Carey. Fuente: Pinterest

Maria Carey también aseguró que: "Cuando alguien me llama diva lo siento como un elogio, pero al mismo tiempo lo siento como una crítica, ya que yo siempre quise ser una diva, estar rodeada de glamour, pero actualmente te ven más si te sientes como una diva o si actúas como una". Sin dudas este término se ha desvirtuado mucho con el correr de los años. En los años 80 y 90 todas las cantantes y celebriades querían ser divas, pero actualmente está mal visto que una celebridad "tenga aires de diva" o que se sienta superior al resto de las personas por su talento.

Foto: Meghan Markle. Fuente: Pinterest

"Todo iba de maravilla, quiero decir muy bien, hasta que ocurrió ese momento que, no sé a ustedes, pero a mí me paró en seco cuando me llamó diva. No pudieron verme, obviamente, pero sudé un poco. Mi mente realmente daba vueltas a las tonterías que debía haber leído para que dijera eso", finalizó su episodio de podcaste Meghan Markle.