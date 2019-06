Manuela, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michell se gradúa

Manuela, hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, está llenado de orgullo a sus famosos padres y es que este fin de semana se graduó del bachillerato.

La joven, quien está a punto de cumplir la mayoría de edad, se vistió de toga y birrete para la ceremonia de los diplomas y su orgullosa madre y modelo no dejó escarpar ciha celebración y subió algunas fotos donde se le ve a lado de su hija, con la abuela y por supuesto con toda la familia, incluyendo al excapitán y defensa de la Selección Mexicana y del Barcelona, Rafael Márquez, esposo de Michel.

"Qué orgullo de #MiPrincesa graduada!!!! Eres demasiado hermosa amor mío!!! #Manuela me emocioné tanto verte ahí con tu toga tan feliz y madura! #TeAmo#Felicidades todos estamos orgullosos de ti!", escribió la modelo.

Y a pesar de que el cantautor de "Corazón Partío" y "Amiga Mía" no pudo asistir a la ceremonia porque se encuentra en plena gira de su más reciente material musical titulado #Eldisco, al menos en el sitio de Michel musicalizó un pequeño video con "Y sólo se me ocurre amarte" para que no se le olvide a su hija que también es importante para su padre.

Sanz será reconocido en el paseo de la fama en Hollywood donde se develará una estrella reconociendo la importancia que ha tenido el ibérico en la música mundial.

