Lyn May responde a las críticas por su foto con la Virgen

Luego que Lyn May subiera unas fotos en donde su rostro aparece junto a la Virgen de Guadalupe, varios usuarios mostraron su enojo y la criticaron por la imagen.

A través de sus historias de Instagram, la actriz mostró algunos comentarios que le hicieron llegar donde le piden que tenga más respeto por las creencias religiosas.

"¡Que falta de respeto, vieja loca! Ya la vida la castigó con esa cara" y "Se nota la educación, con esas faltas de respeto hacia las creencias de otras personas" son algunos comentarios que mostró la vedette.

Al primer mensaje, Lyn May respondió de manera irónica al decirle "Por eso sigues soltera mi vida, te mando bendiciones" y también mencionó que "caracterizarse de Juan Diego no tiene nada de malo y menos en una obra de arte".

También lee: Lyn May revela que tuvo un romance con Juan Gabriel

Pero no fue suficiente, ya que la intérprete de 68 años explotó y dejó ver que no se quedará callada ante sus detractores. Acompañada de la canción "¿A quién le importa?", la también cantante mostró otra historia donde menciona que no cambiará su forma de ser.

"Ya es demasiado tarde para cambiar ahora mis vidas, siempre fui así...No importa la preferencia sexual, la edad, las creencias religiosas, lo importante es la esencia como personas".

También lee: Lyn May: Inicié como stripper cuando me pidieron que me quitara la ropa

Pero así como hubo críticas, varios seguidores mostraron su admiración hacia la protagonista de "Las Cabareteras".

"¡Felicidades, bella señora Lyn! Le envío saludos cordiales desde Lima", "Que hermosas pinturas" y "No le veo mal a la pintura. Para mi simboliza que lleva la imagen de la virgen" son algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.

nrv