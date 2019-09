Kim Kardashian da positivo en prueba de anticuerpos de Lupus

Deprimida, asustada y nerviosa es como anda ahorita Kim Kardashina quien recibió una de las peores noticias en su vida, ya que dio positivo a un éxamen de anticuerpos de Lupus y artritis reumatoide.

La solcialité se enteró de este problema que sufre en la sangre durante el episodio de estreno de la temporada 17 de "Keeping Up With the Kardashians". en donde su médico le explica que fue lo que encontró en sus análisis.

"Tus anticuerpos son positivos para el lupus y la artritis reumatoide", le dijo el Dr. Daniel Wallace antes de señalar, "A veces se puede obtener falsos positivos en estos exámenes". Luego se programó una cita de seguimiento para la madre y cabeza de cuatro hijos.

Sin embargo, este hecho hizo que Kim tuviera cuadros de depresión y angustia. El portal de E! entreteiment rescató una entrevista que ofreció la mayor del clan a "Today", en donde habló de su progreso y lo que hizo para combatir dichas células.

"Desafortunadamente tuve que tomar medicamentos para detener los síntomas. Probé todo lo natural durante mucho tiempo y elegimos la mejor ruta para mí, así que, por suerte, ahora todo está bajo control", le contó Kim a Savannah Guthrie y Hoda Kotb.

La empresaria y eposa de Kanye West comentó en la entrevista que ella nunca pensó ser parte de esas personas que sufren dichos padecimientos y que en un momento pasó toda su vida frente a ella.

"Los problemas autoinmunes son realmente aterradores y cuando algo sucede... No me di cuenta de que sería una de esas personas, pero antes de darme cuenta de lo que era, cuando realmente está en el aire, te metes en tu cabeza y creas, piensas en todas las peores posibilidades de lo que va a pasar y cómo vas a vivir tu vida y realmente te metes en una pequeña depresión por un minuto", confesó.

La estrella de los reality shows confesó que tuvo que limpiar su mente, aunque fue aterrador para ella el saber dicha noticia.

Pero ni así, Kim Kardashian se alejó de las redes sociales en donde subió un mensaje para sus fans .

Thinking about the pain in my hands and what it could be is really scary and can get you in a scary head space. I was so anxious to just figure out what was wrong #KUWTK

