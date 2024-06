Lo que debes saber de la nueva temporada de "House of the Dragon"

La plataforma de streaming Max ha confirmado oficialmente que "House of the Dragon" tendrá una tercera temporada, a pesar de que la segunda entrega de esta saga se lanzará el16 de junio.

"House of the Dragon", derivada de la aclamada "Game of Thrones", tuvo bastante éxito desde su debut. Creada por Ryan Condal y el célebre autor George R.R. Martin, esta precuela alcanzó cifras récord, con un promedio de 29 millones de espectadores por episodio en HBO y HBO Max (ahora Max), lo que la convierte en el estreno más visto para una serie original en la plataforma.

La trama se sitúa 200 años antes de los eventos de Game of Thrones, basándose en el libro " Fire & Blood" de R.R. Martin. Se centra en la dinastía Targaryen, explorando sus intrigas, poder y tragedias. Este periodo es crucial, ya que ocurre aproximadamente un siglo después de que los Targaryen unieran los Siete Reinos, consolidando su dominio en Poniente.

Tras una espera de más de año y medio, la historia de Rhaenyra (Emma D'Arcy) y Alicent (Olivia Cooke) verá el regreso de Matt Smith como Daemon Targaryen, Eve Best como Rhaenys Velaryon, Steve Toussaint como Corlys Velaryon, entre muchos otros.

Además, esta segunda temporada introducirá nuevos personajes interpretados por: Abubakar Salim como Alyn de Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers, Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower, Simon Russell Beale como Ser Simon Strong, Clinton Liberty como Addam of Hull, Jamie Kenna como Ser Alfred Broome, Kieran Bew como Hugh, Tom Bennett como Ulf, Tom Taylor como Lord Cregan Stark y Vincent Regan como Ser Rickard Thorne.

Recapitulando la primera temporada

Para aquellos que no están tan familiarizados con la historia, la primera temporada culminó con la impactante muerte de Lucerys "Luke" Velaryon (Elliot Grihault), hijo de Rhaenyra, a manos de su dragón Arrax mientras era perseguido por su tío Aemond (Ewan Mitchell) montado en el gigantesco Vaghar. Este evento devastador fue un punto de inflexión que preparó el escenario para la inminente guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

La enemistad entre Rhaenyra y la reina Alicent se intensificó tras la muerte del rey Viserys (Paddy Considine) y el complot de los Hightower para apartar a los Targaryen del poder. Esta creciente rivalidad promete escenas aún más épicas y violentas en la nueva temporada.

El conflicto principal de "House of the Dragon" surge de la disputa por el Trono de Hierro tras la muerte del rey Viserys Targaryen. Rhaenyra, su hija mayor, se enfrenta a su medio hermano Aegon II (Tom Glynn-Carney), hijo de Viserys y Alicent Hightower. Rhaenyra, respaldada por su marido Daemon (Matt Smith), Rhaenys Targaryen (Eve Best) y Corlys Velaryon (Steve Toussaint), lucha contra la noción de que una mujer no puede gobernar. Por otro lado, Alicent, apoyada por su padre Otto Hightower (Rhys Ifans) y su hijo Aemond, busca asegurar el trono para Aegon, aunque este inicialmente no desea ser rey.

A pesar del conflicto por el trono, una amenaza mayor se cierne sobre Poniente: los Caminantes Blancos. Rhaenyra, consciente de la profecía de Aegon el Conquistador, sabe que los Siete Reinos deben permanecer unidos para enfrentar este peligro. Esta profecía, conocida como la Canción de Hielo y Fuego, predice que un Targaryen deberá ocupar el Trono de Hierro para unir al reino contra el frío y las tinieblas.

Futuro de la franquicia

House of the Dragon no solo ha sido un éxito en audiencia, sino también en críticas, obteniendo nueve nominaciones a los premios Emmy, incluida la de mejor serie dramática, y ganando el Globo de Oro a la mejor serie dramática de televisión por su primera temporada.

La franquicia de Game of Thrones sigue expandiéndose. HBO está trabajando en otra precuela, El Caballero de los Siete Reinos, basada en las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, de los libros Tales of Dunk and Egg de Martin. Además, se ha confirmado que Eboni Booth, dramaturga ganadora del premio Pulitzer, está escribiendo un nuevo piloto para la serie Ten Thousand Ships.