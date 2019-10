Katy Perry celebra sus 35 años en traje de baño | El Universal

Katy Perry cumple hoy 35 años, y en sus redes sociales celebró con una fotografía en traje de baño.

En la instantánea, la cantante luce sus curvas en un atuendo color rojo. "35 and never more alive", escribió junto a la imagen que en pocos minuto ya suma cientos de felicitaciones.

La estrella del pop pasa por un buen momento, pues está comprometida con el actor Orlando Bloom.

En febrero la cantante estadounidense lució en Instagram un gran anillo con diamantes incrustados.

Perry y Bloom comenzaron a salir en 2016 pero se separaron por un tiempo antes de retomar la relación.

Después del Día de San Valentín, ambos compartieron en Instagram la misma foto, que mostraba parte de sus rostros y la mano de la cantante con un anillo en forma de flor, de pequeños "pétalos" de diamantes alrededor de una piedra carmesí, y sobre un fondo de globos rojos.

Perry, conocida por éxitos como "Roar" y "California Gurls", escribió en la descripción de la imagen "full bloom". El actor británico de la saga de "Lord of the Rings" agregó la leyenda "Lifetimes".

Perry, una de las estrellas pop más grandes del mundo, estuvo casada con el comediante británico Russell Brand.

*Con información de Notimex

