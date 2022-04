Johnny Depp y Amber Heard: una batalla legal que ha durado más que su matrimonio

Más tiempo ha durado la batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp que el mismo amor que hubo entre ellos a raíz de la película "Diario de un Sector", en 2011.

Cuando comenzaron su matrimonio tenían apenas 28 y 51 años, respectivamente. Este lunes, 11 años después del comienzo de esa historia de amor y odio, la pareja vuelve a los tribunales, pero en EU, al acusarse mutuamente de difamación. Amber tiene 35 años actualmente y Johnny 58.

En 2015 la pareja tuvo una exclusiva boda en su residencia de Los Ángeles y posteriormente celebró una fiesta en la isla privada de Depp, "Little Hall's Pond Cay". Al momento del enlace, Amber tenía 28 años, mientras que Johnny 51.

Para 2016, Amber sorprendió al pedir el divorcio de Depp, tan solo quince meses después de haberse unido en matrimonio, argumentando "diferencias irreconciliables", y habría pedido manutención por parte del actor.

En mayo de ese 2016, unas fotografías de Amber con el ojo morado le dieron la vuelta al internet y llegaron a la Corte.

Un juez de Los Ángeles, California, emitió una orden de alejamiento contra Depp luego de que ella lo acusara de violencia doméstica por haber sido agredida con un teléfono en una discusión.

UPDATE: We obtained this pic showing Amber with a bruise around her eye. For more visit https://t.co/43QxtTAtRW pic.twitter.com/bTJTE0mP2u

— TMZ (@TMZ) May 27, 2016