Guillermo del Bosque está listo para recibir a sus amigos

La salud del productor Guillermo del Bosque, aquejado por el cáncer, va viento en popa y el próximo fin de semana verá el Superbowl rodeado de amigos.

Eso dice Adal Ramones, con quien sostiene amistad desde hace más de 30 años.

“La verdad me da mucho gusto que esté bien, después de dos meses sin tener contacto con la gente, con sus hijos, para no contarminarse, está a punto de recibir a muchas personas, ojalá siga así”, dijo feliz el conductor.

“No podré ir porque debo estar leyendo guiones y ensayando ("La Academia"), ¡Memo es una persona incansable!”, agregó.

Desde el 2017 Del Bosque, conocido por su labor en Telehit, lucha contra el cáncer de huesos y Linfoma de Hodgkin.

El pasado 7 de enero se dio a conocer que ya estaba en su casa tras someterse a un trasplante de médula ósea.

“Hemos tirado planes de trabajar juntos antes de su trasplante”, reveló Adal.

El regiomontano destacó que siempre vivirá agradecido con Del Bosque, una de las primeras personas que conoció en Televisa y quien fue mediador en el secuestro del que fue objeto.

“En octubre se cumplen 32 años (de conocerlo), recuerdo que me invitó una torta cubana y me preguntó que quería y dije que comerme al mundo. Respondió que empezara por comerme la torta y después me jaló a Telehit”, recuerda divertido.

“Cuando fue el secuestro (en 1998) mis captores me preguntaron que con quien iban a negociarlo y que me daban media hora; al regresar les dije que sería con Guillermo y él tuvo que tomar decisiones muy fuertes.

“Cuando los secuestradores le dijeron que me cortarían un dedo, el grupo que lo asesoraba le dijo (que contestara) ¡que se lo corten!. Y Memo se rehusaba a decirlo, pero tuvo que hacerlo, estoy agradecido de por vida no sólo por ello, sino por su amistad”, subraya Adal.

