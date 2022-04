A medida que avanza la campaña militar rusa en Ucrania, más celebridades le dan la espalda al jefe del Kremlin, Vladíimir Putin, que se aficionó en los últimos años a la concesión de la ciudadanía rusa a personalidades occidentales.

"El pueblo ruso no es responsable de los alocados e inadmisibles excesos de líderes como Vladimir Putin", escribió el actor francés Gerard Depardieu en una declaración a la prensa de su país.

La lista de famosos que han decidido condenar la "operación militar especial" rusa ya es larga e incluye tanto a rusos como extranjeros, mientras la reacción de las autoridades es cada vez más agresiva.



Depardieu, el amigo ruso de Putin

Gerard Depardieu, admirado en Rusia por papeles como Cyrano de Bergerac u Obélix, se convirtió en una celebridad en este país cuando Putin le concedió en 2013 el pasaporte después de que el francés se enfrentara al Gobierno de su país por el aumento de los impuestos a los ricos.

En poco tiempo, el mito del cine francés se mudó a Rusia, actuó en varias películas, series y campaña publicitarias, e incluso tuvo residencias en la desconocida ciudad de Saransk y en Grozni, capital chechena.

No sólo confesó su admiración por Putin, sino que proclamó que Ucrania es parte de Rusia, afirmaciones que le granjearon una prohibición de cinco años para visitar ese país.

Las cosas se torcieron con el inicio de la intervención rusa. Primero recordó que Rusia y Ucrania "siempre han sido hermanos" y se mostró en contra de la contienda militar, y esta semana cargó directamente contra su amigo, el jefe del Kremlin.

"Las hemos leído (las declaraciones). Por cuanto en ellas menciona al presidente, supondré que Depardieu, lo más probable, no entiende completamente lo que ocurre, no comprende lo que es Donetsk y Lugansk, y difícilmente entiende lo que son los bombardeos de civiles ni sabe de elementos nacionalistas", señaló el viernes Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Netrebko se desliga del Kremlin

El golpe más inesperado para el Kremlin provino de la soprano ruso-austríaca Anna Netrebko, que apoyó la elección de Putin en 2012 y celebró sus 50 años con un concierto en el Gran Palacio del Kremlin.

Aunque Netrebko pidió el fin de la guerra el 27 de febrero, su postura poco firme no convenció a los teatros europeos, que cancelaron sus actuaciones, tras lo que ella misma tuvo que tomarse una repentina pausa en su carrera profesional.

Finalmente, hace unos días decidió anunciar su vuelta a los escenarios a finales de mayo y condenó "expresamente la guerra en Ucrania".

"Mi postura es clara. No soy miembro de ningún partido político, ni soy aliado de ningún líder de Rusia. Reconozco y lamento que acciones y declaraciones pasadas puedan haber sido malinterpretadas", escribió en Facebook.

Recordó que, de hecho, coincidió con el presidente ruso sólo unas cuantas veces, por ejemplo al recibir algún premio o en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi.

"Nunca he recibido ningún apoyo financiero por parte del Gobierno ruso y soy residente fiscal en Austria. Amo mi patria rusa y sólo busco la paz y la unidad a través de mi arte", manifestó.

Ira oficial

"No se puede llamar a eso otra cosa que no sea traición. Voz tiene, pero conciencia no. Las ansias de enriquecimiento y fama superaron el amor por su patria", aseguró Viacheslav Volodin, presidente de la Duma o cámara de diputados.

Volodin llamó a destituir a aquellos dirigentes de instituciones culturales rusas que no apoyen la intervención militar en el país vecino.

Ya no se trata de no condenar, sino de apoyar abiertamente la contienda como hizo Vladímir Mashkov, feroz abanderado del Kremlin y director del Teatro Tabakov, en cuya fachada cuelga una enorme letra Z, símbolo de la operación especial rusa.

Mientras, el diputado Sultán Jamzayév propuso directamente privar a Depardieu de su ciudadanía y confiscarle sus propiedades en favor de niños huérfanos.

"Considero importante y necesario decir que hay que anularle el pasaporte a Gérard Depardieu por sus ataques altaneros y sus intentos de hablar en nombre del pueblo ruso cuando nadie lo ha facultado para hacer estas declaraciones", dijo.

El Teatro Académico de Ópera y Ballet de Novosibirsk anunció este jueves la cancelación del concierto del 2 de junio de Netrebko, que dijo tener buenos amigos en Ucrania.

"Ayer la artista realizó unas declaraciones condenando las acciones de nuestro Estado. La vida en Europa y la posibilidad de actuar en los escenarios europeos es para ella más importante que el destino de su patria", señala el comunicado del teatro siberiano.

La nota añade que "hoy no es momento para pisotear los principios a cambio de unas condiciones de vida más confortables".

"Ahora es la hora de decidir. El teatro decidió rechazar la organización del concierto", señaló.



