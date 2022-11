Gerard Piqué y Clara Chía se mudarían de Barcelona: Abuelo de futbolista revela el "futuro" del defensa

El futuro del ex de Shakira, Gerard Piqué, aún es incierto pues luego de que ganara 30 títulos con la camiseta del Barcelona: el jugador decidió retirarse, sin embargo, surgieron algunas especulaciones sobre que el deportista planearía mudarse junto a su novia Clara Chía a otro estado, para cumplir uno de sus sueños.

Piqué jugó su último partido el pasado fin de semana en el estadio Camp Nou cuando el Barça se enfrentó contra Almería y le ganó 2-0. Fue ahí donde la afición y sus compañeros aprovecharon para hacerle un emotivo homenaje al jugador, y aunque él ofreció algunas entrevistas, su abuelo Amador Bernabéu reveló los supuestos planes que la expareja de la colombiana tendría.

Lee también: Kunno y David Guetta vivieron un momento incómodo por un beso y todo quedó en video

En una radio española, Amador expresó que Piqué pretende mudarse a Andorra, un micro-estado al suroeste de Europa donde jugadores y algunas celebridades se van para pagar menos impuestos, pero evadir el cobro no sería el objetivo del defensa sino llevar al equipo de futbol de la zona a primera división debido a que él es dueño del grupo.

"Su visión es y será el Andorra porque le hace mucha ilusión. Su máxima ilusión es meter al Andorra en primera”, dijo su abuelo.

Asimismo con respecto a las versiones que han salido desde la separación de Piqué con Shakira: como la “infidelidad” con Chía o que la joven está involucrada en Kosmos (la empresa del defensa), el mayor de edad defendió a su nieto y contó que sus acciones eran por su felicidad.

"Son muchos años de haberlo llevado a esta casa, he vivido toda su historia, por lo tanto son momentos de cariño que uno recuerda. Se va como un señor, como lo que realmente es. El que no lo conoce a fondo no tiene derecho a criticarlo”, externó.

Con respecto al futuro de la barranquillera, hoy trascendió que ella partirá de Barcelona a Miami con sus hijos Sasha y Milan, esto como parte del común acuerdo que disputó la pareja por la custodia de sus hijos, ya que también se supo que Piqué quería mantenerlos en Madrid.

"Hemos firmado un acuerdo que garantiza el bienestar de nuestros hijos y que se ratificará en el juzgado, como parte de un trámite meramente formal", se expresó en un comunicado.

Lee también: Shakira y Piqué llegan a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos tras 12 horas de reunión

Clara Chía en el homenaje a Piqué

La enamorada pareja fue captada al término del juego en una de las gradas dándose algunas muestras de afecto. En el video se observa a Piqué abrazando a Chía luego de darle un beso en la boca. También se alcanza a percibir que los tórtolos están rodeados de otras personas cercanas a ellos.

En la narración del video se dice que era la familia del defensa quien se encontraba con él en esos momentos, lo que causó incomodidad en algunos de los usuarios quienes tacharon la acción como un descaro.

Al partido también acudieron sus hijos y Shakira a quien captaron sonriente.

Piqué with his girlfriend Clara Chia at the Camp Nou pic.twitter.com/q3gOWHQicp — FCB One Touch (@FCB_OneTouch) November 6, 2022

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.