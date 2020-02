Galilea Montijo espera no ver mujeres trabajando el 9 de marzo

Galilea Montijo dice que es cien por ciento feminista, y por eso apoya la petición de no salir a las calles el próximo 9 de marzo a manera de protesta.

“Me encanta la idea, la empresa nos está apoyando a que cada una de nosotras decidamos y así será, espero no ver mujeres ese día, estaría increíble”, dijo este martes.

La conductora de Hoy y próximamente de Pequeños Gigantes agradeció el apoyo que les ha brindado la empresa, y señaló que es necesario educar a los niños para evitar el machismo.

“Lo que quiero dejarle a mi hijo es que sea un buen ser humano, nosotras las mujeres criamos a los machos, en eso sí estoy de acuerdo, yo veía a mi mamá como era”, compartió. Ella es madre de Mateo, un pequeño al que trata siempre de inculcarle valores para que respete no sólo a otras mujeres sino también a otros hombres.

Este martes, Galilea aceptó el reto de Juanpa Zurita para tirarse en paracaídas, con la condición de que él acepte ser el cuarto juez de "Pequeños Gigantes".

“Ahora que se friegue Juanpa y que cumpla, porque (aunque no me aviente) yo voy a cumplir y él tiene que ser el cuarto juez de Pequeños Gigantes, me vale, ya me presionaron mucho para que me aventara, ahora que cumpla, yo ya lo veo como cuarto juez”, comentó.

Cuando la influencer Lele Pons fue invitada a conducir "La Voz", recibió duras críticas por su manera de llevar el programa. Galilea dice que aunque Juanpa no pertenece al mundo de la televisión, recibirá el apoyo de todos para pasársela muy bien.

“Yo creo que de Juanpa se entiende que no tenga el ritmo de la tele y él lo sabe, por eso me decía que no, que él no sabía nada de tele pero lo vamos a arropar muchísimo”.

Los otros jueces, que ya están confirmados son María León, Albertano de nueva cuenta y Biby Gaytán.

