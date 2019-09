Frida Sofía asegura que no guarda rencor ni odio a su familia, pero que no habló con su abuelita, Silvia Pinal, para felicitarla el día de su cumpleaños y que tampoco a su tío, Luis Enrique Guzmán le marcó para desearle felicidad por el nacimiento de su hijo y primo de ella, Apolo.

"La verdad no (no la felicitó), pero qué les importa", aseguró con respecto a la cabeza del clan Pinal.

En cuanto a darle sus mejores deseos al hermano de su madre, Alejandra Guzmán, por el nacimiento de su hijo, la ahora cantante aseguró que su intención fue hacerlo vía Instagram, pero que su tío la tiene bloqueada.

"La verdad fui a Instagram y estoy bloqueada. Sabes que ni siquiera es de mi fami... La vedad es que no sé, el bebé no sé. Nadie me dijo nada, acaba de salir esta criatura y yo no sabía que ni existía, así que no tengo nada que decir de algo que la verdad yo no sé", comentó.

Con respecto en aclarar y perdonar la situación que la "Reina de Corazones" y ella tienen desde hace tiempo, Frida Sofía aseguró ante las cámaras de Ventaneando que su madre la tiene bloqueda por todos lados y que no sabe cuáles son las pretensiones de ella, luego de que comentara su intensión de hacer las paces con su hija.

"Eso ya no sé, no me lo está pidiendo. No sé, yo no lo he escuchado de ella, me tiene bloqueada por todas partes. Pero ya no me importa, en verdad, eso no se hace en cámaras, no sé en realidad la dinámica que ella está manejado ahorita, pero está un poco contradictoria, pero ya no quiero hablar de ese tema, me quiero concentrar. Ya no quiero hablar de eso... No es que no me importe, pero ahorita si quieres ser alguien en la vida te enfocas en tus cosas y ahorita todo lo que me ha desviado es el drama, el veneno, sí ya lo escupí, ya...".

"Llevo hablando mucho tiempo de esto, también es algo tóxico, del cual por eso saqué de lo que yo tenía aquí adentro y de lo cual yo tengo que sobre pasar, tengo que seguir con mi vida. Ha sido muy difícil. Al final cuando tocas fondo y al final te das cuenta que la negatividad no te va a llevar a ninguna parte tienes que crecer de eso, tienes que madurarlo y ya", aseguró.

al