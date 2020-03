Con la cuarentena debido a la pandemia de coronavirus Covid-19, las celebridades han optado por utilizar redes sociales para interactuar con sus seguidores, entre el contenido que comparten día con día los famosos tomaron la iniciativa de generar contenido para entretener a todos aquellos que permanecen en sus hogares y no tuvieron el suficiente tiempo o creatividad para planear actividades y desarrollarlas dentro de sus casas.

Esta vez, diversas figuras decidieron mostrar su talento en la cocina:

La cantante Bebe Rexha decidió preparar pan de plátano y compartir el proceso en un video, en Twitter la intérprete de “I Got You” demostró sus habilidades culinarias y también dio una receta fácil de realizar en casa a todos sus seguidores, quienes quedaron muy satisfechos con el rápido y fácil proceso de horneado.

También lee: Famosos usan redes sociales para mostrar cómo viven la cuarentena

El cantante también se ha unido a la euforia de los cocineros en casa, por medio de su cuenta de Twitter, Mahone informó a sus seguidores que el próximo 19 de marzo realizará una transmisión en vivo donde preparará algunos platillos y convivirá con sus fans para distraerse un poco durante la cuarentena.

“Voy a cocinar y cantar, para tener un poco de diversión para que todos podamos dejar atrás un poco de esta locura”, escribió Mahone.

Tomorrow at 5pm EST on IG & FB I’m kicking off my new weekly livestream show COOKING WITH AUSTIN..Going to cook and sing and just have some fun so we can all just take our minds off this insanity for a little bit. So see u tomorrow. I love you

— Austin Mahone (@AustinMahone) March 18, 2020