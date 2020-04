Fallece Logan Williams a los 16 años

El actor canadiense Logan Williams murió con tan sólo 16 años. Según informa The New York Post, la causa de la muerte del joven intérprete, un rostro conocido tras aparecer en series como "The Flash" o "Supernatural", no ha sido confirmada.

Ha sido la propia madre del actor, la que ha confirmado la muerte del actor, fallecido el pasado jueves, en un comunicado. "Estoy absolutamente destrozada y a eso se añade el hecho de que no puedo abrazar a mis padres quienes han perdido a su único nieto", señala Marlyse Williams en referencia a la situación de confinamiento que vive más de medio planeta y que la impedirá despedir a su hijo junto a sus familiares y amigos.

Nacido en Vancouver (Canadá) Logan Williams interpretó al Barry Allen niño en varios episodios de "The Flash", la serie basada en los cómics de DC que emite la cadena estadounidense The CW entre 2014 y 2015. Grant Gustin, el protagonista de la exitosa ficción, dijo adiós al joven actor con una imagen en la que aparecen juntos durante el rodaje del episodio piloto, de 2014.



"Acabo de enterarme de la devastadora noticia de que Logan Williams ha muerto repentinamente. Esta imagen fue tomada al principio de la filmación del episodio piloto de "The Flash" en 2014. Me impresionó no solo el talento de Logan, sino su profesionalidad en el set", señala Gustin que en sus pensamientos y oraciones" recuerda al propio Logan y a su familia en "un momento inimaginablemente difícil".

"Tengan a Logan y su familia en sus pensamientos y oraciones durante estos días extraños y difíciles para todos nosotros", concluye.

También se despidió del actor a través de las redes sociales John Wesley Shipp, que interpretó el personaje de Barry Allen en la serie "Flash" de 1990 y que en la ficción de The CW ha dado vida a Henry Allen, el padre del protagonista. "Devastado tras conocer la muerte de Logan Williams a los 16 años. Estaba 100% comprometido con interpretar al joven Barry Allen y le echamos mucho de menos tras rebasar esa parte de la trama. Todo mi amor y dolor hacia la familia y amigos de Logan en su pérdida", escribió .

