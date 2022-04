¿Y quien es ese Eugenio Derbez que critica el presidente de la República, sus fans lo adoran y otro lo odian? EL UNIVERSAL presenta diez cosas que retratan lo que ha forjado su carrera de ya casi cuatro décadas.

- Cuando tenía ocho años, gustaba de ir al cine con su mamá, la actriz Silvia Derbez, para ver entre dos y cuatro películas por día.

- Era poco sociable y su gran compañero de juegos era un perro boxer. Su amigo y vecino de niños, el desaparecido Gustavo Rodríguez, lo recordaba como alguien serio.

- Sus improvisaciones no son tales. Siempre llega con el guión aprendido y cuando uno de sus compañeros olvida el texto, es cuando saca la broma. Eso servía para los bloopers en video de La Familia P. Luche.

- Pocos saben que co produjo la puesta en escena El canal de las que enseñan, protagonizada por Tiaré Scanda. Por sus ocupaciones nunca asistió a la preparación del montaje, pero fue quien propuso el título.

- Cuando hizo La misma luna, su primer filme como co protagonista, la directora Patricia Riggen no sabía quién era él. La tapatía llevaba años viviendo en EU y no veía televisión mexicana, así que sólo lo eligió por lo que podía darle como actor.

Antes Eugenio había estado en Zurdo, con un pequeño papel.

- Su película como protagonista, No eres tú, soy yo, filmada en 2009, superó la crisis de la influenza. Mientras prácticamente las actividades se detuvieron por dos semanas, el equipo de producción decidió seguir adelante.

- No se aceptan devoluciones, su ópera prima como director, ha regresado cinco pesos por cada uno recibido por parte de recursos públicos. Para su hechura recibió 10 millones de pesos vía el extinto Fidecine, hasta el 2020 había devuelto a las

arcas nacionales cerca de 52 millones de pesos.

- De 2011 a 2020 Eugenio Derbez fue el segundo actor más visto en Iberoamérica con producciones originarias de la región. Con más de 18 millones de boletos vendidos, se quedó atrás de Vin Diesel que contabilizó 25 millones con Rápidos y furiosos, coproducción con España. A Derbez no se le contabilizaron Hombre al agua y Cómo ser un latin lover, por ser de manufactura estadounidense.

- Polanco, donde apenas esta semana acudió a la premier de ¿Y cómo es él?, cinta que produce, fue también el lugar donde en enero de 2007, se dejó ver con Alessandra Rosaldo. Esa noche la pareja acudió como invitada a la premier de Fuera del cielo y a todos tomó por sorpresa. "¿Para cuándo los niños?", preguntó a la cantante, cuando la prensa preguntaba desde cuándo andaban. Hoy ya tienen una hija.

- Si alguien quiere conocer su mal carácter, basta con que le respondan no a algo que solicita, sin explicación alguna.

mafa