El supuesto trío amoroso entre Amber Heard, Elon Musk y Cara Delevingne

Drogas, abuso e infidelidades se han presentado en el juicio entre el actor Johnny Depp y su exesposa Amber Heard, que se ha catalogado como una de las querellas más mediáticas del espectáculo.

La disputa se revivió después de que ella publicó un artículo en Washington Post en el que se definiió como una superviviente de violencia doméstica, tras haberse divorciado del actor, por lo que él la demandó por el delito de difamación ya que asegura que ha perdido papeles de trabajo por estos señalamientos, cuando la realidad es que ella ha sido la perpetuadora, es decir, quien lo violentaba físicamente.

Entre las pruebas a las que Johnny ha recurrido están las supuestas infidelidades que la actriz de “Aquaman” tuvo con el magnate director de Tesla, Elon Musk, y el actor James Franco. Además en 2020 salió a la luz la sospecha de que Heard hizo un trío sexual con Musk y la modelo británica Cara Delevingne en el penthouse de Depp.

Fue Josh Drew, vecino de Depp y exesposo de la mejor amiga de Amber, Rocky Pennington, quien declaró que sí existía una relación entre el magnate, la modelo y la actriz.

Además el portal DailyMail.com obtuvo unas imágenes en las que se ve a una mujer muy parecida a Cara subiendo por el ascensor del piso de Depp, mismo en el que se vio a Mus y Heard subiendo abrazados.

La jefa de consejería del edificio, llamada Trinity Corrine Esparza dijo que sí había visto a los tres involucrados juntos en el lugar, lo hizo en una declaración de 2017.

"Los vi subir y bajar por el ascensor una y otra vez”, afirmó.

"Cara subía y bajaba y luego Elon y Amber subían y bajaban", agregó Esparza.

Al respecto el manager de Delevingne prefirió guardar silencio, mientras que en 2019 una fuente cercana a Musk desestimó los señalamientos hacia el programador y calificó la historia como "una tontería, una telenovela", negándose a hablar más del tema del que tampoco Musk ha hecho mención.

Se hablaba de la posibilidad de que Cara fuera llamada a testificar, pero ahora que el juicio se renovó tras la pandemia ella no ha sido citada, como sí lo fue el actor James Franco, de "Spider-Man". Además Johny ha solicitado que se tomen como pruebas las conversaciones entre su exesposa y Musk específicamente tras su divorcio de la actriz en mayo del 2016.

Durante este tiempo ambos han presentado testigos y pruebas de la violencia física de la que los dos argumentan haber sido víctimas durante su relación, que duró 15 meses.

"La Sra. Heard no es víctima de abuso doméstico; ella es la perpetradora. Me golpeó, me dio puñetazos y me dio una patada. También arrojó objetos repetidamente y con frecuencia a mi cuerpo y a mi cabeza”, declaró el intérprete de Piratas del Caribe.

mafa