Dulce María recuerda con nostalgia el día de su boda, sin Covid-19

Dulce María y Paco Álvarez cumplieron su primer aniversario de casados, lo celebraron con sus seguidores en redes sociales, donde postearon una serie de fotografías de aquél día que la cantante recuerda con nostalgia.

Hace un año, los ahora esposos pudieron disfrutar junto a su familia con abrazos y besos, sin el temor que ahora existe por el coronavirus. Ahora, en medio de la pandemia por el Covid-19, la pareja espera la llegada de su hija.

También lee: "No puedo comprometerme", dijo Dulce María sobre reencuentro de RBD

"Hace un año nos casamos por el civil y ante nuestros seres más queridos y cercanos, no recuerdo haber estado más feliz en mucho tiempo, el tiempo pasa muy rápido, ver esas fotos me llenan de alegría y nostalgia a la vez por vernos a todos reunidos, abrazándonos, besándonos amándonos, brindando celebrando el amor y la vida. La familia ...disfruté cada segundo al máximo, quien iba a decir que este año sería tan diferente y estaríamos lejos de la gente que amamos también por amor, por cuidarnos", se lee en la primera parte de su mensaje.

Lee también: Anahí y Dulce María, las mamás con sangre rebelde

Dulce María reiteró su amor por Paco y se dijo agradecida con la vida y con Dios por haber coincidio con él.

"Le doy Gracias a Dios por encontrarnos ,por poner en mi camino a un hombre tan increíble como tú , con el corazón tan grande , siempre dispuesto a amar , a escuchar, comprender y calentar mi corazón con tu amor quien iba a decir también que ese amor tan grande que llego a cambiarnos la vida ahora se ha convertido en un ser hermoso lleno de luz , en una bebita valiente que crece en mi vientre y que es fruto del amor puro que nos tenemos . Amo estar construyendo contigo nuestra tribu ,nuestra familia. Te amo".



Paco Álvarez expresó que desde que conoció a Dulce María su vida cambió y conoció lo que realmente es el amor.

"Hoy cumplimos un año de casados ante la ley, ha sido un viaje hermoso desde que te conocí, me cambiaste la vida y me hiciste ver que existe el amor de verdad! El que no tiene condiciones ni exigencias más allá de la voluntad de amarnos, respetarnos y luchar por nosotros cada segundo. Fue un día muy especial junto a mis hijos y nuestras familias, un día que nunca olvidaré. Hoy, un año después, nuestra familia crece y pronto abrazaremos a nuestra bebé hermosa! Te amo, las amo, los amo".





rad