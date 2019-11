Diego Luna se une a marcha feminista contra la violencia de género

Con una veladora en la mano y un micrófono en la otra, Diego Luna se unió a la marcha feminista llamada "Ni una menos" que se llevó acabo hoy debido al Día de la Eliminación de la violencia contra la Mujer.

El actor de "Rogue One" y "La Terminal" estuvo en la lunada que se llevó acabo en el Monumento a la Revolución en donde pidió dejar a un lado la indiferencia, la cual aseguró es un monstruo que tiene que enfrentar el país.

Por lo tanto, comentó que sensibilizar a la ciudadanía ante este tema de género es importante para detener la violencia, física, psicológica, de poder y los feminicidios, problemas que van en aumento día con día.

También lee: Diego Luna: fallamos al contar la historia

"No puede ser que seamos el país más peligroso para una mujer en América Latina y que no estemos haciendo algo. No quiero vivir en el país donde las mujeres no pueden ser quién quieren ser en plena libertad y me sumo a su grito de justicia. Espero que la ciudadanía deje la indiferencia a un lado, que sin duda es un monstruo, una enfermedad brutal que nuestro país se tiene que sacudir", aseguró Luna.

El llamado Charolastra informó que presentaría al rededor de las 20:00 horas el cortometraje "Nosotras" de Natalia Beristain en el Atrio de San Francisco, el mismo que se encuentra a espaldas de la Torre Latino en el Centro Histórico.

También lee: "Gobiernos pasan y nada cambia", dice Diego Luna sobre violencia en Culiacán

Diego Luna, es uno de los que han participado codo a codo con colectivos sociales para detener este terrible problema que vive México en estos momentos y ha utilizado sus redes sociales para la realización de movimientos como el #CruzadaConNosotras en donde pidió que todo aquel que quisiera colocara en su casa, azotea, jardín, ventanas y puertas unas cruces con el hashtag #NiUnaMenos para unirse al movimiento que hoy miles de mujeres salieron a las calles.

Fue su organización Un Día Después que creo la idea de las cruces que deberían ser rosadas y él puso el ejemplo al poner la suya en una casa en el Estado de Morelos.

También lee: Diego Luna acude a Palacio Nacional con familiares de desaparecidos

al