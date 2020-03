Desde Plácido Domingo hasta Camila Sodi; artistas que tienen Covid-19

Los famosos tampoco se han salvado del contraer el coronavirus Covid-19, el cual ya se ha cobrado la vida de miles de personas alrededor del mundo y como figuras públicas han tratado de mantener la calma y servir de ejemplo para que todos sigan las instrucciones de sanidad y se eviten más contagios.

Estos son algunas de las estrellas de televisión, cine y música tanto nacionales como internacionales que han anunciado el contagio y que piden ahora en sus redes que la gente se quede en casa:

Camila Sodi

La actriz y cantante informó por medio de sus redes sociales que ella y su hija de 9 años también fueron contagiadas con el COVID-19. La actriz además de informar su situación, también pidió a sus seguidores que se cuidaran sobre todo a quienes ya padecen la enfermedad.

“Empecé a tener todos los síntomas y luego mi hija se sintió muy mal. A ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva”, comentó la actriz.

Jolette

La ex academica Jolette a través de un video que subió a sus redes sociales en donde se le puede ver en una camilla y con un cubrebocas, reveló que también padece de coronavirus.

También lee: Jolette fue al hospital cuando perdió completamente el olfato

Esteban Arce

El conductor de “Expreso de la mañana” de Foro Tv, también dio positivo en su prueba de COVID-19, fue su compañera Alejandra Aguayo quien comentó sobre el estado de salud de su compañero, informando que se encontraba bien y que no presentaba síntomas mayores, pero tenía que estar en cuarentena.

Odalys Ramírez

La conductora de televisión Odalys Ramírez es una de las afectadas por el virus, explicó que se dio cuanta cuando después de terminar su emisión dl noticiero “Al Aire con Paola Rojas”, sintió que estando sentada le faltaba el aire, así que se hizo una prueba de Covid-19, a cual dio positiva.

Patricio Borghetti

Por su parte, Patricio Borghetti, pareja de Ramírez, también se contagió de coronavirus, aunque subió un video en su red social, en donde explica que él no ha tenido ningún síntoma aún, además pidió a sus seguidores estar tranquilos y a no tener miedo.

También lee: Patricio Borghetti recupera parcialmente el olfato por Covid-19

Televisa también reportó mediante un comunicado que entre sus empleados hay dos personas contagiadas con coronavirus, sin dar sus identificaciones.

Horacio Franco

El flautista y director de la orquesta Capella Varroca México, Horacio Franco, también ha dado positivo por COVID-19 después de haber regresado de una gira en Nueva York

Hilde Lara

La vocalista del Grupo Yndio, fue el primer caso confirmado con coronavirus en Tijuana. Lara se realizó la prueba después de que el bajista del grupo, Audomaro Pérez, dio positivo.

También lee: Vocalista de Grupo Yndio, segundo integrante de la banda que da positivo a prueba de Coronavirus ​​​​​​​



Plácido Domingo

El cantante español Plácido Domingo informó también en sus redes sociales que dio positivo en la prueba de coronavirus. También dio a conocer que a pesar de que tiene tos y fiebre se encuentra bien y que tanto él como su familia, se encuentran en aislamiento y con la medicación oportuna.

Tom Hanks y Rita Wilson

El actor estadounidense Tom Hanks y su esposa, la actriz y cantante Rita Wilson, fueron las primeras estrellas de Hollywood en anunciar su infección el pasado 12 de marzo.

“Nos sentimos un poco cansados, como si tuviéramos gripa, y con dolor físico. Rita tuvo resfriados que iban y venían. Para hacer las cosas bien, como son necesarias, fuimos sometidos a pruebas por Coronavirus y resultó positivo”, escribió Hanks en su cuenta oficial de Twitter.



También lee: Tom Hanks y Rita Wilson regresan a EU tras superar el Covid-19 ​​​​​​​

Idris Elba

El actor británico Idris Elba, famoso por su participación en películas como "Avengers", también anunció el 16 de marzo ser positivo, dio la noticia también a través de sus redes sociales, en donde explicó que se pondría en cuarentena.

Hoping everyone is coping with this Currently still quarantine.. Sab and I still feel ok so far with no changes. Dr told us that after quarantine we will be immune for a certain time since our antibodies fought this. At some point we’d like to go home to London. Bsafe pic.twitter.com/M9wppoSa7i

— Idris Elba (@idriselba) March 25, 2020