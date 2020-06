Derbez ya extraña la cuarentena

Eugenio Derbez dice que ya comienza a extrañar el confinamiento sanitario, a días de que sea levantado en Los Ángeles. La razón es que ha podido convivir con su esposa y su hija, como por años no había podido. Y también jugar con su perrita Fiona a la que adora. Pero tan pronto haya luz verde, agrega, sabe que volverá a trabajar sin problema.



Ángela Aguilar estrena look cuando nadie la ve

Ángela Aguilar se entretiene en la cuarentena cambiando de look, la cantante de 16 años sorprendió a sus seguidores al pintarse el cabello de color verde y ahora rosa, un cambio de look que les ha gustado a sus seguidores, quienes no paran de escribirle piropos en su cuenta de Instagram. “¿Por qué no? estamos en cuarentena, nadie me ve, estoy en mi casita, (risas)”, comenta la cantante a EL UNIVERSAL.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) el 30 de May de 2020 a las 12:28 PDT



Filmaciones piratas en la ciudad

Entre los técnicos de producciones audiovisuales circula el rumor, muy fuerte, de que hay filmaciones piratas en plena contigencia sanitaria, sin los permisos necesarios. Se dice que éstas han aprovechado la necesidad económica de varios trabajadores y los han contratado para moverse bajo el agua y sacar adelante los proyectos de tamaño menor. Todo fuera de la ley, señalan.

