Coldplay en México: Los cinco momentos destacados del concierto en la CDMX

Coldplay ofreció el primero de los cuatro conciertos que dará en el Foro Sol de la Ciudad de México y donde más de 65 mil personas corearon sus canciones.

La banda integrada por Chris Martin, Jonny Buckland, Will Champion y Guy Berryman, hizo que este domingo, por alrededor de dos horas, sus fans se olvidaran del mundo exterior, aún en pandemia, y volvieran a cantar junto con ellos algunos de sus éxitos, pero además hubo algunos momentos que resonaron más durante la noche.

Apertura llena de energía

Los ánimos ya estaban altos cuando finalmente comenzó el concierto a las 21:00 horas, y con el segundo tema de la noche, "Adventure of a lifetime", la banda demostró que estaban listos para la fiesta.

Con las notas de este tema de 2015, los fans comenzaron a brincar al ritmo de la música, entre pirotecnia, las pulseras de luces que dieron en la entrada y las grandes pelotas que comenzaron a salir y a rebotar sobre los que se encontraban en la zona de pista. La energía fue tal en la parte más cercana al escenario que entre brincos el público se fue acercando cada vez más tratando de ver un poco más de cerca al cuarteto.

Un llamado a dejar el celular

No había quien no quisiera inmortalizar la noche en su teléfono celular y ya avanzado el show Chris detuvo el tema "Sky full of stars" para hacer una petición. En realidad en un inicio el vocalista se sintió preocupado por una de las asistentes que se encontraba muy cerca del escenario y paró la canción para preguntar si se encontraba bien; ya resuelto ese tema dijo:

"Tengo una pequeña pregunta para ustedes, si es posible sólo por una canción (dejar el celular)...", dijo, esperando que en ese tema sus fans conectaran con él, y se olvidaran de la tecnología y, si bien no todos lo hicieron, sí se vio una menor cantidad de celulares arriba.



Además, al final subieron a una niña pequeña al escenario, que conmovida coreó la canción con Chris.

Un show para todos

Es sabido que el grupo busca ser incluyente en muchos sentidos, por ejemplo con las personas sordas, y este espectáculo no fue la excepción.

Cuando tocaron el tema "Something just like this", utilizando trajes de aliens, Chris Martin interpretó la letra en lenguaje de señas y la letra se proyectó además en las pantallas de atrás.

La aparición de BTS en las pantallas

Uno de los más recientes sencillos de Coldplay es "My universe" que grabaron junto al grupo de K-pop y, si bien estos no estuvieron en persona, sí lo hicieron gracias a las grandes pantallas del show, momento que los fans celebraron.

Demostrando su amor por México

La banda tuvo un problema de audio cuando comenzó "Viva la vida", y sin problema Chris detuvo la canción y pidió que volviera a comenzar para que los fans la disfrutaran. En este tema se cambiaron del escenario principal hacia la pasarela que cruzaba por la zona general del Foro Sol para estar más cerca de la gente.

Además, en otro pequeño escenario hicieron un bloque más acústico en el que cantaron una versión de "Amor eterno", utilizando la melodía del tema que inmortalizó Juan Gabriel y poniéndole una letra donde decían que amaban a México y haciendo que el público coreara con ellos.

Además, durante el tiempo de espera para su presentación, a través de las pantallas se proyectaron videos para hacer conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, mensaje que fue reiterado en diversas ocasiones.

