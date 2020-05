Charlie Monttana murió en mal momento

Es evidente que una tragedia nunca es bienvenida y que no se escoge el momento, pero la muerte de Charlie Monttana, ocurrida en medio de la cuarentena y pandemia, ha provocado que su familia no pueda organizar el funeral que hubiera querido, con algunos fans incluidos. En cambio, sólo se hará un servicio breve y pequeño al que acudirán algunos rockeros amigos suyos y los parientes más cercanos.

Dalú sale de un encierro para entrar a otro

Dalú no sólo se llevó el primer lugar en La Academia, donde estuvo encerrada por cinco meses, ahora, dice la ex académica que está graduada en encierro porque salió de uno para entrar a otro por la pandemia de coronavirus. Lo bueno, dice la académica, es que ahora sí puede tener su celular a la mano y su guitarra, así que se la ha pasado muy productiva, y cuando no, organiza tardes de Netflix con sus amigas, a distancia.

Alejandro González Iñárritu, víctima colateral por la cuarentena



Foto: Especial

A Alejandro González Iñarritu la contingencia sanitaria lo tomó a días de arrancar su próxima película en la Ciudad de México. Técnicos ya estaban iluminando especialmente una locación cuando tuvieron que dejar todo de lado ante la pandemia. Ahora todos esperan nueva fecha, pero el rumor entre los trabajadores es que se moverá al 2021 todo, por seguridad.

fjb