Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo: estas son sus nuevas parejas tras la separación

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo sorprendieron a todos con el anuncio de su divorcio luego de poco más de una década juntos. Mucho se dijo en los últimos meses sobre qué fue lo que motivó su ruptura, aunque lo cierto es que oficialmente poco conocemos qué sucedió en verdad. Fue la presentadora de Top Chef Vip quien se encargó de confirmar la noticia que ya era un secreto a voces.

Desde que le pusieron punto final a su matrimonio a Sebastián Caicedo lo han relacionado con hombres y mujeres. Si bien ninguno de sus romances fue confirmado en los últimos días se instaló con fuerza el rumor de que estaría saliendo con una joven influencer. Se trataría de Sara Montoya quien habría conquistado su corazón.



Sebastián Caicedo, Sara Montoya y Carmen Villalobos. Foto: Instagram @saramontoyam

“Te adoro Sebastián Caicedo”, escribió ella en un posteo de redes sociales provocando la instalación de esta teoría. Pero allí no ha quedado todo, él no ha dejado de ponerle sus likes a las publicaciones de la influencer. Los seguidores ya apuntaron esto como la “prueba evidente” de que aquí “hay amor”. Por el momento, no ha confirmado la novedad ninguno de los dos.

Quién es la nueva pareja de Carmen Villalobos tras su divorcio de Sebastián Caicedo

Luego de haber vivido momentos de mucha tristeza, Carmen Villalobos parece haber encontrado finalmente el amor. Ella siempre hace todo lo que está a su alcance por enfrentar las adversidades con una sonrisa. Y si bien había dado todo de sí su mirada de desilusión le fue muy difícil de ocultar. Por lo menos así lo habían notado sus seguidores que no dejan de enviarle mensajes de aliento.



El concursante de Top Chef Vip, Horacio Pancheri, habría conquistado el corazón de Carmen Villalobos. Foto: Instagram @horaciopancheri

En ese intento por salir adelante le surgió la oportunidad de estar al frente de Top Chef Vip como presentadora. En medio de las grabaciones parece que un concursante se ha ganado su corazón. Se trata del actor y modelo argentino Horacio Pancheri, quien lleva años viviendo en el país quien, entre plato y plato, toma y toma, logró flechar a Carmen Villalobos.

"De una fuente muy creíble me dicen que Carmen Villalobos estaría enrollada con un actor no colombiano, ella estaría saliendo con su compañero de grabación, pues según allegados al ‘reality’, mientras estaban en labor culinaria, salían chispas y cruzaban miradas”, informó el periodista Ariel Osorio.