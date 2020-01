Billy Porter luce como Salma Hayek en los Critic´s Choice Awards

No es la primera vez que Billy Porter usa este tipo de atuendos, pero esta vez fue diferente, ya que en la alfombra roja de los Critic´s Choice Awards vistió un look muy parecido al de la actriz mexicana, Salma Hayek.

El cantante usó un vestido entallado de color verde claro por delante y por detrás verde oscuro, de la parte delantera resalta un pecho en forma cuadrada.

Billy incluso se tatuó mariposas de diferentes colores en su pecho y en ambos brazos que tomaron inspiración en el look de Salma Hayek, esto debido a que en los premios MTV Video Music Award de 1998 la actriz usó un vestido negro entallado que hacía exaltar su figura y tenía tatuajes de mariposas, muy similares a los que el actor recreó, pero estos estaban colocados en sus manos y en su pecho.

Las opiniones en redes sociales están divididas, mientras algunos aplauden estas acciones otros lo comparan con un cupcake.



El artista estadounidense compartió un vídeo de él presumiendo su vestido a la actriz Rachel Brosnahan.

.@RachelBros is ALL OF US reacting to @theebillyporter’s #CriticsChoice ensemble. Just....wow. : @JRadloff pic.twitter.com/rkkx4NUH6w

— Glamour (@glamourmag) January 13, 2020