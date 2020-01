Bill Cosby pide a la corte que revise su condena

El comediante Bill Cosby presentó una apelación el jueves a una decisión de la corte del mes pasado que refrendó su sentencia por drogar y abusar sexualmente de una mujer en su casa.

La nueva apelación -presentada ante la Corte Suprema de Pennsylvania, que no tiene que tomar el caso- se enfoca en cuatro asuntos clave del juicio, incluyendo la decisión del juez de permitir que otras cinco acusadoras testificaran y que Cosby fuera enjuiciado a pesar de lo que calificó como un acuerdo obligatorio con un fiscal previo de que no sería acusado en el caso.

Cosby, de 82 años, cumple con una sentencia de tres a 10 años en una prisión estatal de máxima seguridad en Pennsylvania. Sus abogados dijeron que el encuentro con la mujer en 2004 fue consensual, pero el jurado concluyó lo contrario en abril de 2018 al declarar culpable a Cosby de tres delitos graves en el primer juicio de un famoso en la era del #MeToo.

Cosby fue mentor de la acusadora, Andrea Constand, cuyos alegatos formaron la base del caso contra el comediante. En ese entonces Constand trabajaba como miembro de personal del equipo de basquetbol del alma mater de Cosby, Temple University.

En su solicitud, los abogados de Cosby dijeron que el fallo refrendado por la Corte Superior estatal el mes pasado tendrá “consecuencias a largo plazo para todos los procedimientos penales futuros, incluyendo aquellos que procedan sin la atención nacional”.

Esto incluye la decisión del juez de permitir al jurado escuchar fragmentos de la declaración de Cosby en una demanda civil relacionada presentada por Constand. En su testimonio, Cosby reconoció haberle dado a Constand tres píldoras antes de su encuentro sexual y dijo que le dio metacualona en la década de 1970 a otra acusadora antes de tener sexo con ella.

Ante el contexto cultural actual, el abogado Brian W. Perry escribió que permitir a otros testificar en el caso de abuso sexual “pone a la jurisprudencia constitucional de cabeza y la ‘presunción de culpabilidad’, en vez de la presunción de inocencia, se vuelve la premisa”.

Los abogados de Cosby, en la apelación, también se expresaron en contra de que su cliente sea clasificado como un depredador sexual violento sujeto a supervisión de por vida cuando salga de prisión.

Cosby, afirmando su inocencia, dijo que nunca expresará arrepentimiento ante la junta de libertad condicional y por lo tanto espera cumplir su sentencia completa de 10 años.

The Associated Press no suele identificar a personas que dicen que han sido víctimas de abuso sexual sin su consentimiento, el cual fue otorgado por Constand.



