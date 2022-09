Así fue la historia de amor entre William Levy y Jacqueline Bracamontes hace 13 años

William Levy es todo un galán y de eso no hay duda. No por algo Laura Londoño llegó a llamarlo como “William Dely” durante las grabaciones de 'Café con aroma de mujer'. Las mujeres se acercaban a él hasta el canal y hacían fila para llevarse un autógrafo del cubano. Incluso una fanática acosadora ingresó a los estudios para poder tenerlo más de cerca.

Desde que le puso punto final a su matrimonio con Elizabeth Gutiérrez ha sido relacionado con cuanta señorita se ha cruzado en su camino. Es más, y solo por enumerar algunos casos, en España, donde se encuentra filmando Montecristo, ya ha sido asociado con dos compañeras de elenco. Se trata de Esmeralda Pimentel y Guiomar Puerta.



William Levy y Jacqueline Bracamontes en la novela Sortilegio. Foto: Twitter @BlogRumoreS

Pero esto no es ninguna novedad en la vida de William Levy, más bien es una constante en su cotidianeidad. Hay quienes llegaron a afirmar que la separación de la madre de sus hijos tuvo que ver con esto. La modelo venezolana se habría cansado de las infidelidades y decidió que por el bien de los niños que tienen en común era hora de terminar.

Cómo fue la historia de amor de William Levy y Jacqueline Bracamontes

Mientras aún estaba casado con Elizabeth Gutiérrez el rumor de que tuvo una aventura con Jacqueline Bracamontes corrió como pólvora por los digitales. Ellos se conocieron mientras grababan la telenovela “Sortilegio”. La actriz llegó a asegurar que el cubano le había asegurado que estaba separado de su esposa cuando esto sucedió.



William Levy y Jacqueline Bracamontes se conocieron en Sortilegio. Foto: Twitter @Laencuesta4

Jacqueline Bracamontes confirmó todo esto en el libro que publicó en el 2017 titulado “La pasarela de mi vida”. “Estoy tranquila con lo que fui, con lo que soy y todas las vivencias que me ha tocado vivir a través de mi vida me han hecho la mujer que soy hoy, así que no”, reveló cuando la ex de William Levy señaló que ella “amarró” a su esposo hace 13 años atrás.