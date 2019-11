Ariana Grande muestra su cabello natural y luce irreconocible

Ariana Grande siempre ha sido reconocida por su famoso peinado de ponytail que lleva en la mayoría de sus presentaciones y videoclips.

Este se caracteriza por ser ajustado y de cola bastante larga. Fue apenas por corto tiempo y gracias a los fans que capturaron el momento, pudimos ver el cabello natural de la cantante, el cual se caracteriza por ser corto, oscuro y ondulado.

Asimismo, en la cuenta de Instagram de su estilista personal llamado Josh Liu está la foto de Ariana donde se muestra su verdadera cabellera. En la imagen se detalla “los rizos naturales se hacen fuertes con un poco de cariño”.

Definitivamente el post no pasó desapercibido, ya que fue comentado por muchos.

.@ArianaGrande shows off her natural hair on Instagram. pic.twitter.com/PeVCkaiciu

— Pop Crave (@PopCrave) November 25, 2019