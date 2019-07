“Aquí estaré hasta que Collado salga libre”

[email protected]

Dios y una vida a su lado por 11 años es lo que ha sostenido a Yadhira Carrillo tras la detención, esta semana, de su esposo Juan Collado.

Ayer, la actriz acudió al Reclusorio Norte a la visita familiar, llevando caldo de pollo, lo que ayuda a la salud del litigante, quien presenta problemas de salud por el azúcar.

“Sé con quién me casé, me siento muy orgullosa y me volvería a casar 100 veces. El vivir con él todos los días por 11 años, ver cómo es de papá, es alguien que da la cara, un señor que siempre ha ayudado a la gente”, señaló.

“Cuando llego a casa me pongo a preparar todo lo que él necesita, la ropa (beige), la comida caliente”, agregó.

Collado, quien ha sido abogado de personajes como Raúl Salinas de Gortari y Carlos Ahumada, fue detenido por presunta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Carrillo recuerda que las familias de Carlos Salinas de Gortari y de Enrique Peña Nieto son amigos de los Collado desde hace años, pero lo que determinará la resolución es la justicia. “La trayectoria de Juan Collado es impecable y limpia, por eso estoy aquí. Aquí estaré hasta que Juan salga libre”.