Angelique Boyer se quita los tacones, hace quehacer y le entra a TikTok

Angelique Boyer apenas estaba comenzando a disfrutar de Elisa Cantú, su personaje en “Imperio de Mentiras”, cuando les ordenaron suspender las grabaciones por Covid-19. El estreno de esta producción sería el próximo 4 de mayo, pero ahora todo se ha retrasado y reina la incertidumbre de cuándo volverán a retomar esta historia que ella protagoniza.

“Ya llevábamos cuatro semanas de rodaje y la verdad es que tratamos de estirar lo más que se pudo, los últimos días fueron súper intensos con todo lo que sucedía, por la información y por todas las fake news que había alrededor; ahora llevamos un mes detenidos y estamos siendo partícipes de quedarnos en casa, al parecer vamos a retomar hasta el mes de junio y pues nada, realmente en un stand by que no estamos acostumbrados a tener entre proyectos, ni siquiera vacaciones o fines de semana, esto es lo más extraño que me ha pasado en la carrera, no sé cómo va a ser volver”, dijo la actriz a EL UNIVERSAL.

Contó que Celia, su personaje, la tiene muy enamorada, ya que es la primera vez que se desprende de los tacones, la sensualidad, la debilidad o inocencia de otros personajes a los que ha dado vida.

“Es una heroína, no es policía pero juega a serlo, quiere solucionar el mundo, es arriesgada y normalmente me toca hacer a una mujer más delicada, a la protegida, con tacones, que jamás se pondría en una situación peligrosa y Elisa Cantú hace todo lo contrario. Nunca me había tocado interpretar a una mujer tan independiente, tan actual, que no está pensando en el matrimonio, ella tiene una pasión que es el arte, sobre todo el arte prehispánico de México”.

En las cuatro semanas que pudo compartir con sus compañeros, quedó fascinada con el sentido del humor de sus compañeras, especialmente, de Leticia Calderón, Susana González y Alejandra Robles Gil.

“¡Leti es una botana!, no hay manera de tener seriedad con esa mujer, ella es muy disciplinada y excelente actriz pero es súper chistosa, siempre trata de darte réplica, es apapachadora, y Susana es super linda. Nos reímos mucho, te puedo contar puras buenas anécdotas”.

Hasta ahora, estiman que volverán a grabar en junio, pero todo está en veremos, y la nueva fecha de estreno es algo que todavía no se sabe.

“Estrenábamos el 4 de mayo, teníamos 9 semanas de grabación antes de entrar al aire, lo cual cambió por completo, vamos a tener dos meses de retraso, por eso entró la serie de Silvia”, compartió.

Se sentía muy mayor para entrar a TikTok

Como muchos actores han expresado esta cuarentena, para Angelique también ha sido todo un cambio de vida estar encerrada y convivir con su novio, Sebastián Rulli, 24 horas y todos los días, pero poco a poco lo van sobrellevando y entrar a TikTok los ha hecho divertirse y distraerse.

“Sí fue difícil entrar al Tik Tok, me negaba un poco porque es una plataforma para gente joven, te das cuenta que los niños de nueve años son los que están allí, pero como dices, la cuarentena nos obligó poquito, el hecho de que sea una plataforma muy entretenida, abarca sobre todo la comedia y en estos tiempos es lo que más necesitamos, obvio sin perder la seriedad y sin perder de vista lo grave de la situación que estamos viviendo”.

Junto a Sebastián, dice, también ha madurado como persona y ambos lo han hecho como pareja, y han comprendido, todos los días, que el respeto es una palabra clave.

“Desde que nos levantamos, la primera actividad es tender la cama, ordenar el cuarto, prepararnos para desayunar, nos hemos repartido las tareas, él hace la avena yo preparo lo huevos, él pone la mesa y yo limpio, y así la llevamos, poco a poco, entre corajes que de pronto hay porque a uno no le gusta lavar los platos o poner la mesa pero ni modo, nos aguantamos y entre eso de aguantar, madurar y respetar al otro, porque es cierto, no estamos tan acostumbrados a estar 24/7 pero sí hay que buscar espacios donde el otro necesita estar más tranquilo, y te digo, el respeto es lo más importante”.

Aseguró que ella, una mujer hogareña que pasa muchas horas en set, se ha reapropiado de su casa, de su espacio, hace ejercicio desde casa, limpia su hogar y se siente en paz.

“He madurado muchísimo, el hecho de ocuparse de la casa es una labor que te hace echar raíces, me siento mucho más involucrada con mi pareja, con mi hogar, y ha sido un tiempo en el que hemos podido arreglar detalles que no habíamos visto”.

Preocupados por sus familias

Tanto la familia de Angelique como la de Sebastián se dedican a los restaurantes en Francia y en España, dos lugares fuertemente golpeados por el coronavirus. Pese a estar lejos de ellos, la pareja trata de mantenerse en contacto, de reconfortarse e informarse de cómo van las cosas.

“Gracias a Dios en salud están bien, mi familia está en Francia y la de Sebas en España, son países muy tocados y afectados, hemos compartido con ellos la ansiedad, están disfrutando estar en familia; mi hermano tiene dos hijos, una pequeñita y está disfrutando mucho a su bebé, pero también están muy ansiosos porque ambas familias se dedican a los restaurantes, entonces, van a ser áreas muy tardadas en volver a activarse, pero pues están tratando de mantenerse positivos y por suerte también están recibiendo mucho apoyo del gobierno”.

