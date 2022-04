Alison, tras los pasos de su padre, Marco Antonio Solís

“Desde que era niña y todavía no podía entender sus canciones ya me hacían llorar”, expresó Alison, hija de Marco Antonio Solís el “Buki”, quien este año comenzó a lanzar sus temas como solista y reconoció la gran influencia de su padre en su quehacer musical.

“En el escenario me llena tanto el alma que es algo que yo quisiera llevar conmigo al futuro”, reconoció.

La cantante trabajó con Marco Antonio en un proyecto musical anterior a sus lanzamientos como solista, ahí fue donde ella aprendió el principal fuerte de su padre al trabajar.

“En cuanto a su manera de trabajar siempre ha sido la disciplina, es su consejo número uno siempre, es lo que lo ha llevado a donde está, en sus propias palabras '30 % talento 70% disciplina'".

De igual forma, agradeció al público latino por el gran recibimiento que le han dado, y puntualizó que esto se debe al gran cariño del público hacia Marco Antonio.

"Mi agradecimiento número uno va al público latino, por el amor tan grande que le tienen a mi papá, en mi música han visto un reflejo de él y creo que por eso me han aceptado de esta manera".

Al mismo tiempo, compartió sus ganas por llegar a públicos de otros continentes donde debido a sus producciones en inglés ya la han ido conociendo.

"Tengo público en distintos países de habla inglesa pero también mucho público latino, para mí, lo mejor sería no enfocarme en un solo público y poder hacerlo en los dos mundos", aseguró Alison.

Por qué componer en inglés

Por otra parte, la artista comentó el motivo por el cuál decidió escribir sus canciones en inglés a pesar de su objetivo de llegar a todo el público posible.



"Mi meta original era hacerlo en los dos idiomas, pero fue complicado porque al traducirla cambiaba toda la canción", y agregó, “me gusta mucho mantener la autenticidad de la canción y cuando la traducía al español cambiaban muchas cosas incluídas consonantes y con ello las melodías”.

No obstante, dijo se preparará para realizar traducciones que sean mucho más fieles a lo que realmente busca transmitir.

"Debo perfeccionar mis habilidades en el español para hacerlo en ese idioma, pero en un futuro habrá canciones en español”.

Su proceso creativo

En su nueva canción, “They live in and around us”, lanzada hace 4 días Alison a través de YouTube, compartió en entrevista cómo surgió el tema y sus principales motivaciones al momento de escribir.

"Esta canción nace de una memoria de cuando era niña, y como esa película que tenía en mi mente la plasmaba a través de mis manos. Me decía a mi misma, recuerdas cuando eras niña, cuando sabías que todo estaba vivo, interactuar con el universo, esa es la temática principal de la canción”, sentenció.

"Es muy importante mostrar quién soy de una manera muy auténtica", señaló Alison, y puntualizó que "Las melodías hablan más que las palabras, entonces cuando una melodía está completa llega de manera más clara".

Para definir el género en el cual realizaría su música Alison detalló su experimentación en muchos otros géneros pero se decidió por el que más define lo que realmente siente.



mafa