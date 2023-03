Fans reúnen 60 mil pesos para Pablo Lyle 

Unos 60 mil pesos es lo que le han dado a la familia de Pablo Lyle, durante el último mes, como parte del apoyo de fans para apoyarlos en su situación económica. La cifra se extrae de los más de 3 mil dólares recaudados en la página donacionespablolyle.com desde que se dio el fallo de cárcel para actor mexicano en Estados Unidos. Hasta el día del juicio final, la cuenta no había rebasado las 100 mil monedas estadounidenses.



“Guillermo del Toro” saluda y llega al programa “Vecinos”

Sin duda, la noticia de la semana la dio Guillermo del Toro este domingo. Este martes el elenco del programa “Vecinos” grabó escenas en los foros de Televisa San Ángel; en el pasillo de la televisora, algunos actores estaban risa y risa durante un descanso, cuando se acercó Manuel “Flaco” Ibáñez, quien estaba junto a un señor que tenía bastante parecido al cineasta mexicano, recientemente ganador del Oscar, así que Lalo España y otros colegas empezaron a felicitarlo: “Muchas felicidades por su premio Oscar, muy buena película la de ‘Pinocho’”. El hombre siguió el juego, sonrío y recibió hasta un abrazo de España por su “triunfo”.







Foto: Instagram



Alfonso André estrena disco de Jaguares y no se entera

Alfonso André y Saúl Hernández “estrenan” disco de Jaguares y no se han enterado. Resulta que en el periodo que ambos músicos formaron parte de Jaguares, tras la ruptura con Alejandro Marcovich que les impidió seguirse llamado Caifanes, los músicos grabaron seis discos, de ellos, cinco para BMB/RCA y Sony, quien posee los derechos de esas publicaciones y que recientemente lanzó un disco de vinil del cual, asegura André, no sabía. “¡Aunque usted no lo crea! Somos los últimos en enterarnos de la edición en vinilo de @jaguaresmex y eso por las publicaciones de terceros. Gracias @Sonymusic por la falta del mínimo respeto al artista. Ojalá que al menos hayan hecho un buen trabajo”, se quejó. Su comentario causó decenas de reacciones de apoyo, pero el músico espera aún respuesta de la compañía disquera. Los músicos retomaron el nombre de Caifanes en 2011.