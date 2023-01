Fans de Camilo y Evaluna, molestos por estas dos decisiones sobre Índigo

Camilo y Evaluna han dado mucho de qué hablar desde que anunciaron que su primogénito se llamaría índigo, un nombre unisex, y aunque la pareja explicó en su momento la razón de escoger este nombre, a muchos de sus fans no les hizo gracia y algunos, hasta la fecha, siguen confundidos sobre el género del bebé.

La pareja, que se había mostrado muy abierta desde que eran novios, en su boda y luego como esposos, se ha mostrado mucho más discreta con su hija Índigo, pues han preferido no mostrar el rostro de la pequeña que nació en abril de 2022.

Esta decisión de la pareja tampoco ha sido del agrado de varios integrantes de "la tribu", así que lo han hecho notar en redes sociales, donde varios externaron su descontento en un video que compartieron en Navidad.

Aunque Camilo y Evaluna son de las parejas de famosos más queridas, al parecer cuestiones sobre índigo han molestado a varios cibernautas que hasta han amenazado con dejar de seguir a la hija de Ricardo Montaner y al intérprete de "Vida de rico".

La privacidad de Índigo

A pesar de que hace poco Evaluna compartió unas conmovedoras fotos del día del nacimiento de Índigo, los fans no se conforman, y reprochan a la joven pareja que no cumpla con lo prometido.

Muchos aseguran que Camilo y Evaluna, que se han mostrado tan abiertos con su vida privada, prometieron que lo harían también cuando naciera Índigo, sin embargo, a poco tiempo de que la niña cumpla su primer año de vida, los cantantes no han querido mostrar el rostro de su hija.

En un video que el colombiano compartió en Instagram en Navidad, se observan los pies de su hija, y fue precisamente en este video donde muchos especularon que Evaluna podría estar nuevamente embarazada, pues supuestamente se le veía "una pancita".

Aunque varios de los que comentan ese video, los felicitan por mantener cuidada la imagen de su hija, muchos reprochan a la pareja:

"Los admiraba, pero desde que escondieron a su hijo o hija, me pareció un egoísmo y mucha vanidad, tengo 40 años de cristiana, y no me pareció un buen testimonio, se respeta sus decisiones, pero ustedes están allí, por el público, y es mejor que no enseñen ni su carro ni sus viajes, ni su familia, ni sus maquillajes, solo su canto, y bloqueen toda su vida, sí estoy enojada por sus actitudes", se lee.

Evaluna y Camilo han mostrado algunas partes del cuerpo de Índigo, como sus pies, pero no su rostro, situación que muchos aplauden: "Mantengan la cara de índigo fuera de las redes hasta que quieran mostrarla, la gente no tiene porque decirles qué hacer y que no con su hija. Feliz navidad Team Evamilo".

¿Nina o niño?

Índigo, nombre es de origen griego y que significa "persona de la India", le gustó a Camilo por tratarse de una palabra esdrújula, además, como prefirieron conocer el sexo del bebé antes de su nacimiento, el nombre le venía muy bien, sumado a que a Evaluna le gustó por varias cuestiones, una de ellas por su viaje a la India.

"Me encanta todo lo que va de la mano del Índigo, me acuerdo cuando estuvimos en la India que vimos las tinturas de índigo y cómo lo trabajan. Me enamoré del color, es precioso y la connotación mística y espiritual que trae. Todo lo que va de la mano de la luz y del índigo es algo que yo quería que mi primer hijo, hija o hije sea", expresó en entrevista con La Nación de Argentina.

Evaluna también cuenta con una experiencia personal que le sumó un motivo más al nombre de Índigo: "Decidimos que se llamará así porque cuando yo era pequeña crecí con una niña que se llama así y me encantaba. Siempre pensé que era un nombre para niña, pero después me di cuenta de que es perfecto para niño también", expresó.

La elección de este nombre tampoco ha hecho feliz a varios seguidores de la pareja, pues consideran que confundirán a su hija, sobre todo porque circula la versión de que Evaluna y Camilo quieren que Índigo sea un bebé con género no binario, es decir, que no se identifique ni como hombre ni como mujer, lo que ha indignado a cibernautas.

"Evalúan qué decepción contigo, más por que tu papá está en los caminos de Dios. Lo digo por el nombre que le pusiste a tu hija pensando en el cambio de sexo de ella, osea estás declarando lo peor para tu hija, es como si desearas que fuera lesbiana, arriba hay un Dios y está viendo tus actos, tu padre debe sentirse avergonzado. Tu niña es niña y ya y así debes criarla como una niña femenina, olvídate del no binario tu hija es hembra y así debes criarla y ese nombre de varón estás a tiempo de cambiarlo", expresó.

