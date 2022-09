Fans de Camilo rechazan la presencia de Evaluna en los shows por este motivo

A Camilo siempre lo han criticado por la melosa relación que mantiene con Evaluna. Desde que anunciaron que estaban juntos no han dejado de ser el blanco de los reproches por su forma de amarse. Sin embargo, hay algo que los seguidores ya no le perdonan al colombiano y es que en todas sus presentaciones aparezca su esposa con asistencia casi perfecta.

No es el hecho de que Evaluna lo acompañe a sus recitales, sino el hecho de que ella se suba a la tarima y cante junto a él como si no fuera un cantante solita. “Yo quería ir al concierto de Camilo, no al de Camilo y Evaluna”, apuntó indignado un fanático en las redes sociales. Incluso hay quienes han notado que cada vez se incrementa más la presencia de la hija de Ricardo Montaner.



Al parecer desde que nació Índigo, la primera hija de Camilo y Evaluna la cosa se ha vuelto más seria. Es que el colombiano no está a dispuesto a sacrificar su paternidad por su carrera y ha decidido combinar las dos cosas. Es por ello que sube a las dos a cada uno de sus conciertos y no pierde la oportunidad de cantar con su esposa.

“Qué ganas de traer a su llavero todo el tiempo, eso ya no es romántico, es tóxico”, “Camilo se disfruta mejor solito”, “¿por qué siempre tiene que meterla a cantar? qué dependencia”, “ella es una tóxica que no lo deja respirar”, se quejaron en uno de los videos que el cantante colgó orgulloso de la dupla que forma en sus conciertos con Evaluna.



Hay otra cosa más que no le han dejado a pasar a Camilo. Es que como Evaluna le está dando el pecho a Índigo resulta una obviedad que su pequeña hija también esté en algún lugar de los eventos a la espera de que su madre la alimente. Muchos consideran que la someten al ruido intenso de los recitales sin necesidad. Ellos mismos han mostrado a la beba junto a ellos en algunas postales desde las redes sociales.