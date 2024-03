Fan de Madonna con discapacidad no está molesta con ella por pedirle que se pusiera de pie, afirma

Madonna fue muy criticada por exhibir a una fan en silla de ruedas en uno de sus conciertos, a quien le pidió que se pusiera de pie, pues no se había percatado de que la joven padecía una discapacidad. Ahora, es la seguidora de la cantante quien habla de su experiencia, pues asegura que no está molesta con "la Reina del pop", quien asegura de que no se había advertido cuál era su condición cuando emitió el comentario frente a miles de personas.

Luego del revuelo que causó el video donde Madonna aparece preguntándole a una de sus seguidores por qué era la única que se encontraba sentada, mientras todas ytodos a su alrededor estaba de pie, en uno de sus más recientes recitales, "TMZ" se dio a la tarea de localizar a la joven involucrada.

Se trata de Vanessa Gorman, quien contó al medio estadounidense que, a raíz de un accidente automovilístico, que tuvo lugar en 1999, perdió la capacidad de caminar.

Sin embargo, la joven no vive con ningún complejo por su condición actual, al contrario, disfruta al máximo de cada día. Por ello, cuando una de sus artistas favoritas anunció que emprendería el "The Celebration Tour", con el que conmemoraba más de 40 años de carrera, no dudo ni un minuto en adquirir sus boletos.

En ese momento, Gorman nunca se hubiera imaginado que "la Reina del pop" notaría su presencia entre la de más de 19 mil personas.

Cabe aclarar que cuando la noticia se dio a conocer, se informó que el incidente había tenido lugar en el Kia Forum, en Inglewood, Estados Unidos, cuando en realidad ocurrió en su visita a Vancouver, Canadá.

De acuerdo con las declaraciones de la joven, la artista no se refirió a ella con malas intenciones, pues considera que, por el modo en que la cuestionó, era evidente que no se había dado cuenta que se encontraba en silla de ruedas, aunque destacó que el color fosforescente de su silla es muy notable.

"Algunas personas están en sillas de ruedas y pueden ponerse de pie; ella no tenía idea de que estaba paralizado", dijo a "TMZ".

Además, exaltó que la intérprete de "Material girl" le pidió disculpas en cuanto se percató de que no podía caminar.

A pesar de esto, la cantante de 65 años ha sido muy criticada, debido a que esta no sería la primera polémica que protagoniza desde que emprendió su gira actual, por la que ya ha sido demanda por un fan que argumenta que hizo esperar a la audiencia por más de dos horas.

Madonna: ¿cuándo viene a México?

La "Reina del pop" visitará la Ciudad de México los próximos 20, 21, 23, 24 y 26 de abril.

