Critican a Madonna por escupirle a fans durante concierto

El último concierto de Madonna, en Sacramento, se ha convertido en todo un tema de conversación tanto para los asistentes, como para los usuarios de las redes sociales, pero en esta ocasión no se trató por un accidente en el escenario ni por la demora en el arranque; sino por la actitud que la llamada "Reina del pop" tuvo con sus fans.

Todo ocurrió la noche del pasado 24 de febrero, cuando la intérprete de "Like a virgin" se presentó en el Golden 1 Center de la ciudad. El espectáculo parecía transcurrir según lo acordado y el público respondía con aplausos y gritos después de cada canción.

Sin embargo, a mitad del show, la estrella estadounidense tomó una cerveza, escupió al público que se encontraba en las primeras filas y vació el contenido de la botella encima de los asistentes.

El momento quedó grabado en un video que ya circula en diferentes plataformas y que ha ocasionado duras críticas en contra de la cantante, sino que hasta le piden que ya se retire de los escenarios

"Creo que uno tiene que saber cuándo retirarse y hacerlo con dignidad", "Está mujer nunca ha tenido clase", "Finita ella", "¡qué vergüenza! Se le ha ido la mano, ¡qué mal gusto! Lamentable comportamiento", "Su público no merece ser tratado de esa manera", "¿por qué la gente tiene que aceptar estas cosas tan ordinarias de esta cantante?", "Qué pena", "¿Y por eso pagan?", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse.





Creo que se le ha pasado el arroz y lo que no es arroz , comportamiento horrible. Que poca clase tiene . @Madonna #MadonnaCelebrationTour pic.twitter.com/zktnrSIaTs — Miranda (@Miranda200233) February 23, 2024





Claro que no todos le "tiraron hate", algunos más recordaron que Madonna siempre ha sido una figura de irreverencia y escándalo, y que esta forma de actuar durante sus presentaciones no es nueva: "siempre ha sido así", "¿qué no conocen la carrera de Madonna?", "Es Madonna, nunca destacó por ser modosita", agregaron.

Hasta el momento, la cantante no ha hablado al respecto de este incidente y tampoco ningún miembro de su equipo de trabajo.

Pero esta no es la primera polémica que se ha generado durante su "Celebration Tour", recordemos que enfrenta una demanda colectiva, pues dos de sus fans decidieron tomar acciones legales en su contra por el retraso de más de dos horas con el que inició uno de sus conciertos en Nueva York.

La gira de la "Reina del pop" continúa esta noche en San Francisco y será hasta el próximo mes de abril cuando llegue al Palacio de los Deportes de la capital mexicana.

