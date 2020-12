Famosos que se comprometieron en este 2020

Haciendo el tradicional balance anual del showbiz, no todo ha sido tragedia a raíz de la pandemia por la Covid-19. Aunque no podemos olvidar a quienes perdieron la vida por el virus, sí podemos confirmar que 2020 también tuvo buenas noticias que vale la pena recordar.

Desde (unas pocas) bodas hasta la llegada de bebés, los famosos no se han detenido en sus planes más íntimos, y algunos eligieron 2020 como el año ideal para comprometerse con sus parejas. Aquí, algunas de estas. Y en tutorial, un look para una celebración de Año Nuevo diferente.

Ariana Grande y Dalton Gómez

La más reciente en dar la noticia de su compromiso ha sido Ariana Grande. La cantante eligió su perfil de Instagram para hacer el anuncio y compartirlo con sus 211 millones 591 mil 761 seguidores.

A través de imágenes en las que aparece con su ahora prometido Dalton Gómez, la intérprete de “Thank U, Next” confirmó la noticia mostrando a detalle su costoso anillo de compromiso, formado por una perla y un diamante de cinco quilates. Se dice por ahí “la pura piedrita” está valuada entre ¡200 y 250 mil dólares!

Aunque no se sabe cuándo iniciaron formalmente su noviazgo, las primeras imágenes de la pareja juntos son del Día de San Valentín, fecha en la que fueron captados por la prensa. Ya para cuando había iniciado la pandemia, Ariana y Dalton decidieron pasar juntos la cuarentena. Y ahora, en pleno diciembre, confirman al mundo que ambos están comprometidos en matrimonio.

Sharapova y Alexander Gilkes

Otra famosa pareja que eligió los últimos días del 2020 para comprometerse es Alexander Gilkes y Maria Sharapova. La extenista anunció el pasado 17 de diciembre que luego de un par de años de noviazgo, se comprometía en matrimonio

A través de su cuenta en Instagram, la exdeportista de 33 años compartió la noticia con algunas imágenes de ella con su novio Alexander Gilkes, junto al mensaje: “Dije que sí desde el primer día que nos conocimos”. Por su parte, él escribió en su perfil: “Gracias por hacerme un chico muy, muy feliz y decir que sí. Espero tener toda una vida para amarte y aprender de ti".

Alexander Gilkes, de 41 años, es un famoso art dealer, está divorciado de la diseñadora Misha Nonoo —una de las mejores amigas de Meghan Markle y quien se rumora fue quien presentó a la actriz con su actual esposo, el príncipe Harry de Inglaterra— y es además amigo íntimo de Harry.

Lana del Rey y Clayton Johnson

Lana del Rey es otra famosa que aceptó comprometerse en 2020.

La noticia se dio a conocer en este diciembre, aunque no ha sido confirmada por Lana ni por su novio, Clayton Johnson. Sin embargo, “una fuente cercana a la pareja”, lo reveló a la revista People, afirmando que la cantante y Clayton formalizaron tras cinco meses de relación.

Esta noticia surge después de la presentación que hizo Lana en el programa The tonight show, de Jimmy Fallon; durante su performance, lució un anillo y todo apunta a que es de compromiso.

Tras la presentación, sus seguidores intentaron averiguar el origen de la joya y descubrieron que en algunas imágenes que había compartido anteriormente la propia Lana en su perfil de Instagram ya lucía el anillo, que ahora se sabe recibió hace un par de meses por parte del también músico.

Ambos se conocieron a través de una app de citas. Ella, a principios de año terminó una relación, en la cual también estuvo comprometida, con el policía Sean Larkin.

Esperemos que Clayton sea el definitivo

Gabourey Sidibe y Brandon Frankel

¿Se acuerdan de la protagonista de Precious? Pues Gabourey Sidibe también se ha comprometido este año. La actriz recibió la propuesta de matrimonio en el pasado mes de noviembre por parte de su novio, Brandon Frankel.

La noticia fue compartida tanto por ambos en redes sociales, en la que ambos expresaban su amor mutuamente. Ella decidió colgar un breve video mostrando a su prometido y a su anillo y el mensaje: “Mi mejor amigo me propuso matrimonio y ahora puedo abrazarlo para siempre. El hombre más divertido que he conocido. El ser humano más dulce que existe. Cada momento con él es una alegría. He aprendido mucho sobre mí a través de él y me siento agradecida y emocionada de aprender más sobre el mundo con él a mi lado. ¡Mi pareja, mi mejor amigo, el papá de mi gato, mi hombresss, mi corazón, mi prometido!”

Por su parte, Brandon Frankel hizo lo mismo en su perfil; colgó imágenes de la pedida de mano y un mensaje en el que demuestra lo enamorado que está de la también protagonista de la famosa serie American horror story. “Le pedí a mi mejor amiga que se casara conmigo y dijo “¡sí!” Estoy emocionado de pasar el resto de mi vida con la mujer más asombrosa, divertida, hermosa e inspiradora que he conocido. No podría imaginar una vida sin ti”, se lee en el post de él, de quien se sabe trabaja en áreas de marketing y branding, y ha sido consultor para importantes empresas en EU.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Cómo han pasado los años, Brooklyn Beckham, hijo de Victoria y David, se ha comprometido en matrimonio con su novia, Nicola Peltz. Con tan sólo 21 años, el mayor de los hijos de la dinastía Beckham --hoy fotógrafo y modelo-- se comprometió en plena pandemia, en el mes de julio, con la actriz y modelo estadounidense de 25 años.

La noticia fue dada a conocer un mes después, en julio, a través de sus respectivas cuentas de Instagram, en la que ambos compartieron la misma imagen, en la que aparecen juntos a punto de besarse durante el día de la petición de mano, a la que se sabe estuvieron convocadas ambas familias, ya que la fotografía incluía la leyenda de que había sido tomada por la hermana menor del futuro novio, la pequeña Harper Beckham, de 9 años.

Hola, Gurú:

La celebración de Año Nuevo será en casa, en familia, para respetar el semáforo rojo, sólo estaremos mis papás, mis hermanos y yo, ¿qué me sugieres ponerme?

Analía

Hola, Analía:

Debes buscar un balance entre comodidad y un look festivo. Puedes usar un cardigan o saco sin estructura de velour o terciopelo negro, con una blusa de lazo y un pantalón de vestir con algo de stretch. Los tacones son opcionales según qué tan cómodos te resulten. Otra opción es un vestido lindo pero no muy ajustado o que no requiera de forrarte de spanx para verte bien; otra vez, los tacones son opcionales. Un poco de brillo nunca sobra, usa pedrería en los accesorios para elevar un poco el look, aunque no sean “grandotes”.

Besos de Gurú, XOXO

Escríbeme tu consulta a: [email protected]