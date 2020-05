Famosas mamás solteras

Mayo es el mes en el que se celebra a las mamás en diferentes países. Y aunque se ha asignado sólo un día para su reconocimiento, la realidad es que su labor es de tiempo completo. Aun cuando los hijos ya son adultos, su cariño, preocupación y cuidados nunca se acaban. Varias famosas lo saben, sobre todo aquellas que han incursionado en la maternidad en solitario, ya sea por elección o por otras circunstancias.

Aquí, cinco famosas que, además de exitosas profesionales, son orgullosas mamás solteras.

Charlize Theron

Fue a través de una adopción que la actriz sudafricana se convirtió en madre en 2012. Con 36 años, soltera y tras dos años de trámite, Charlize consiguió ser mamá de Jackson, su primer hijo. Tres años después, y tras concluir una relación con el actor Sean Penn, volvió a convertirse en mamá de una pequeña afroamericana nacida en Estados Unidos, de nombre August.

En entrevistas para la revista estadounidense Elle, la actriz reveló que ser madre por adopción ha sido lo mejor que le ha sucedido.

“Nunca he visto la diferencia entre criar un niño adoptado o criar a mi hijo biológico. No siento que me esté perdiendo algo. Esta siempre fue mi primera opción, aunque tuviese una relación. Siempre he sido muy honesta con mis parejas y les he dicho que estaba abierta a tener mis propios hijos, pero al mismo tiempo la adopción ha formado parte de mi vida desde pequeña”, confesó la actriz a la publicación.

Kristin Davis

Tal como su personaje Charlotte York en la famosa serie Sex and the city, la actriz Kristin Davis apostó por la adopción para convertirse en madre. A diferencia de la serie, en la que estaba casada, en la vida real dio la bienvenida a la maternidad en solitario.

Fue en 2011 cuando compartió a través de la revista People la noticia de que a los 46 años se convertía, por primera vez, en mamá. En entrevista, la actriz confesó que la maternidad era uno de sus más grandes sueños y que ahora lo cumplía gracias a su pequeña hija Gemma Rose.

“Lo deseaba desde hace mucho tiempo. Hacer este sueño realidad ha sido más gratificante de lo que había imaginado. Me siento muy bendecida”, describió la actriz a la revista.

En 2018, Kristin volvió a ser noticia al confirmar que había adoptado a su segundo hijo, del cual hasta la fecha se desconoce su nombre.

Sandra Bullock

Fue en 2010 cuando Sandra experimentó la maternidad por primera vez cuando recibió a su hijo Louis, de ocho años. Cinco años más tarde, volvió a convertirse en madre, ahora de una niña de cinco años, Laila, de la que sabe vivía en un hogar de acogida.

Fue a través de la adopción que Sandra consiguió formar la familia que tanto anhelaba, rodeada de sus hijos, sin importar si tiene o no una pareja a su lado. Protectora como buena mamá, en más de una ocasión ha salido a la defensa de sus dos hijos, al exigir que la prensa y la sociedad dejen de referirse a los menores bajo el término “adoptados”.

“Vamos a hablar de estos niños como nuestros hijos. Nunca digan nuestros hijos adoptivos. Nadie llama a un niño ‘hijo concebido sin buscarlo’ o ‘hijo de FIV (Fertilización In Vitro)’. Sólo digan mis hijos, porque eso son”, expresó la actriz para la revista InStyle.

Angelina Jolie

La actriz de 44 años es actualmente madre de seis menores, tres de los cuales fueron adoptados y tres que tuvo de manera biológica. Fue en 2002, cuando comenzó a formar su propia familia en solitario, al adoptar a Maddox, un niño nacido en Camboya. De ahí le siguió Zahara, una pequeña que llegó a la vida de Angelina en 2005, con tan sólo seis meses de nacida, originaria de Etiopía. En marzo de 2007, adoptó a Pax, de tres años. Para ese entonces, Angelina ya mantenía una relación con Brad Pitt.

Con el actor tuvo tres hijos. Shiloh es su primera hija biológica, quien nació en mayo de 2006. En 2008, volvió a experimentar la maternidad, al dar a luz a los mellizos Knox y Vivianne.

Aunque la relación con Pitt concluyó hace años, Angelina es quien se hace cargo de todos sus hijos, tanto con su manutención, como con su educación.

Madonna

Al igual que Angelina Jolie, Madonna tiene hijos biológicos y adoptados. La maternidad llegó a la vida de la cantante en 1996, cuando dio a luz a su hija Lourdes María, fruto de su relación con el bailarín y entrenador físico Carlos León. Tras concluir la relación con el cubano, Madonna se quedó a cargo del cuidado de su hija.

En 2000, la cantante y el cineasta Guy Ritchie se convirtieron en padres de Rocco.

A pesar de ya tener dos hijos biológicos, Madonna adoptó a cuatro menores más, todos originarios de Malawi, uno de los países africanos con una alta tasa de mortalidad infantil.

El primero que llegó a su vida fue David Banda, que adoptó junto a su entonces esposo Guy Ritchie, en 2008, luego de un largo y polémico trámite legal. Un año más tarde, en 2009, consiguió la custodia de Mercy James. Ocho años más tarde, en 2017, hizo público que las gemelas Stella y Estere pasaban a formar parte de su familia como sus hijas. La noticia fue compartida por la propia cantante en su cuenta de Instagram.