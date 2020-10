Familias famosas en la farándula, pero por sus escándalos

Luego de que la hija de Will Smith y Jada Pinkett, Willow Smith, diera su opinión sobre la noticia de que su madre le fue infiel a su papá, la familia Smith volvió a ser tendencia.

En julio, durante el programa de Jada, llamado "Red Table Talk", ella confirmó ante su esposo haber tenido una aventura con el rapero August Alsina, quien es 21 años menor y amigo de su hijo Jaden Smith. La revelación causó controversia e incluso se crearon campañas y memes en apoyo al actor de "Soy Leyenda". Pero ellos no son la única familia del mundo del espectáculo que ha dado de qué hablar.

Estas son algunos de las familias más famosas de la farándula:

La familia real británica

Ni la corona se escapa de críticas e inconvenientes. Por generaciones, la familia real británica ha protagonizado escándalos que tienen que ver con el poder, infidelidades y hasta delitos. Desde la acusación de que fue la Reina Isabel II la que dio la orden de matar a la Princesa Diana de Gales, hasta que el príncipe Andrés participó en actos de tráfico de menores junto a su amigo el millonario Jeffrey Epstein.

Estos y otros secretos se han guardado en la familia, uno de los más recientes fue la incorporación de Catalina Midlenton, quien a pesar de no ser miembro de la realeza se casó con el príncipe Guillermo, lo que provocó rumores de que no era bien aceptada.

Por ello la pareja prefirió romper con la monarquía inglesa y viajar a Estados Unidos, donde ya están relizando proyectos de producción de películas en Hollywood.

Kardashian

Conscientes del efecto que causan en el público, las millonarias hermanas Kardashian decidieron poner en la pantalla un reality para mostrar la verdad detrás de sus vidas, con ello atrajeron incluso más controversias en torno a su extravagante vida y dejaron al descubierto momentos íntimos como infidelidades y peleas entre los integrantes de la familia, donde hay modelos, cantantes y socialités.

Hace unas semanas se anunció que el programa "Keeping Up with the Kardashians" llegaba ya a su fin y que el último capítulo que podrán ver de la familia compuesta por Kim, Khloé, Kourtney Kardashian, Kendall y Kylie Jenner será en los primeros meses del 2021.

Osburne

Desde 1982 el rockero Ozzy Osbourne y su esposa Sharon son una pareja mediática que ha puesto en foco sus altas y bajas, recientemente se estrenó un documental llamado "The Nine Lives of Ozzy Osbourne" donde muestran muchas de las terribles expeiencias que han atravesado. Problemas de adicciones y violencia doméstica son algunos ejemplos, incluso Osburne fue a la cárcel por tratar de asesinar a Sharon en una alucinación.

Actualmente la pareja tiene 38 años de matrimonio y dos hijos, que también participaron en el reality de televisión “The Osbournes”. Kelly de 35 años sufrió sobrepeso y luego hizo un cambio físico radical, recientemente reveló que ha perdido 38 kilos, mientras que su hermano Jack se caracteriza por ser muy explosivo.

Los Jackson

En la música la familia Jackson siempre destacó. En 1968 se creó el grupo Jackson 5 compuesto por los hijos mayores, cuando este se desintegró dos de los pequeños, Jermaine y Michael comenzaron sus carreras como solistas, pero fue el segundo de ellos quien se catapultó como “El rey del pop”.

Luego de un tiempo el cantante y su familia se vieron involucrados en más de un escandalo relacionado con fraudes, custodia e incluso abuso infantil en el que el Michael fue involucrado, así mismo su cambio físico radical fue parte de los misterios que envolvieron y siguen dando motivos, aún después de su muerte en 2009, para hablar de esta peculiar familia afroamericana.

Baldwin

En Hollywood la saga Baldwin es bien conocida, además de su talento para la actuación, por su exposición mediática que ha involucrado problemas intrafamiliares de abuso, violencia y adicciones. William, Alec, Daniel y Stephen son los cuatro hermanos que comenzaron a sembrar su paso por el cine y la televisión, para después darle paso a sus hijas, que hoy son conocidas como “Las Baldwin”.

Todos están relacionados con alguna profesión pública, ya sea el cine, la moda o la música, por lo que en ciertos momentos han sido relacionados en más de un escándalo. El mayor de ellos, Alec, tuvo serios problemas con sustancias ilegales, su hija Ireland es modelo y ha declarado que padece ansiedad, mientras que su prima Hailey, hija de Stephen se casó con Justin Bieber y se cambió el apellido, ahora es Hailey Bieber.

