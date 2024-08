Familiares de Briggitte Bozzo condenan los ataques que la actriz ha recibido en "La casa de los famosos México"

Las agresiones al interior de "La casa de los famosos México" escalaron a niveles tan altos que en las últimas horas el reality se ha convertido en tendencia; sobre todo tras encontronazo entre el cuarto mar y tierra, en el que Adrián Marcelo arremetió contra dos de las mujeres de la casa: Briggitte Bozzo y Gala Montes.

En dicho pleito se tocaron temas como la salud mental, la violencia de género y el bullying; situaciones a las que Bozzo se ha enfrentado desde la primera semana. Es por ello que, a raíz de lo sucedido, familiares y amigos de la actriz venezolana decidieron romper el silencio y salir en su defensa.

A través de un comunicado lanzado en las redes sociales, condenaron los actos de los integrantes del llamado "sindicato", los cuales, aseguraron, ya rebasaron todo límite de lo que es un juego. Sin embargo, también destacaron que esto es lo que ha venido enfrentando Briggitte desde su ingreso al reality: "ha sido objeto de burla, tanto su persona como su carrera, queriendo desmerecer su trayectoria, su físico, su salud mental hasta el grado de culparla por lo que haya enfrentado en su vida personal y amorosa”, se puede leer en el texto.





La joven actriz ha sido víctima del bullying constante de sus compañeros. Foto: Captura de pantalla.





Lee también Adrián Marcelo: De youtuber a convertirse en el integrante más polémico de "La casa de los famosos México"

Aunque algunos de los inquilinos han calificado de "bromas" lo sucedido con Bozzo, su equipo resaltó que privarla de comida y vulnerarla hasta el punto de hacerla llorar no pueden tomarse a la ligera: "ha sido bulleada, ignorada, privada de comida hasta quererla llevar al extremo", agregaron.

Asimismo, explicaron que el único objetivo es que el público y la producción se de cuenta que lo que pasa adentro del juego no es normal, no es sano y manda un mensaje erróneo a los televidentes: "Damos visibilidad a este tipo de violencia, de comportamientos y pensamientos que no solo son retrógrados, machistas y misóginos; sino que nos recuerdan la lucha diaria que enfrentamos todos en esta sociedad".









La publicación, que ya rebasa los 150 mil likes, ha sido apoyada por diferentes personalidades de Internet y televisión como Dania Mendez, Nicola Porcella, Sharis Cid y la actriz Martha Cristiana, solo por mencionar algunos; quienes se suman al reclamo y reprueban la violencia que se vive en el reality.

Lee también Productora de "Hoy" descarta la posibilidad de que Adrián Marcelo se una como conductor: "no cabe en ´Hoy´"