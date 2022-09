A falta de Luis Miguel, este sería el nuevo ‘padrastro’ de Michelle Salas

Stephanie Salas parece haber encontrado finalmente el amor. Hace tiempo no le conocíamos alguien que lograra deslumbrarla. Fue la cantante la que colgó una fotografía en su cuenta de Instagram con el hombre en cuestión. Y si bien, todavía no se animó a ponerle un título oficialmente, lo cierto es que la presencia de los hijos de ambos en la postal no se hace más que confirmar que aquí hay algo más.

Michelle Salas también aparece en el carrete de su madre. Y ya hay quienes animan a asegurar que, a falta de Luis Miguel, su mamá ya le encontró “padrastro” para cumplir el rol que el “Sol de México” nunca ejerció. Fue durante un viaje al Valle de Guadalupe, en Baja California, que se reunieron para conocerse y disfrutar de uno de viñedos más exclusivos de la zona.

Quién es el hombre que conquistó a la madre de Michelle Salas

Al parecer Sthepanie Salas encontró el amor en Humberto Zurita, el galán de telenovelas al que desde que enviudó no se le ha conocido pareja. Todos comenzó cuando hace unos días los periodistas que hacían guardia en el aeropuerto los engancharon llegando juntos. También estaba muy cerquita de ellos la hija menor de la cantante, Camila Valero.



Mientras los reporteros frenaban a la madre de Michelle Salas en el lugar para preguntarle por el evento en honor a Silvia Pinal, notaron que Humberto Zurita estaba a pasitos de ellas. Y si bien, podría tratarse de una simple coincidencia hubo un detalle que nadie dejó pasar.



“¿Quién dijo eso?”, apuntó Sthepanie Salas cuando le preguntaron si tenía algo con Humberto Zurita. Puede ser que su objetivo haya sido no confirmar nada aún o que la pregunta la tomara por sorpresa en el aeropuerto. Sin embargo, luego de prácticamente negarlo se vio al asistente del galán de telenovelas ayudando a la madre de Michelle a subir las valijas al carro que la esperaba.