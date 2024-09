"Jaime Duende", el irreverente personaje encarnado por Facundo, alcanzó gran popularidad durante uno de los momentos más destacados de la carrera del conductor en los 2000. Su papel como el hombre que 'malacopeaba' capturó la atención del público por su humor provocador y las situaciones absurdas que vivía.

Sin embargo, tanto descaro también lo llevó a enfrentarse a escenarios incómodos, como la que vivió con la primera actriz Silvia Pinal.

Recientemente, Facundo, junto con Adal Ramones y el Escorpión Dorado, acudió al programa de YouTube conducido por el influencer La Divaza, para promocionar su nuevo proyecto "Jalas o te rajas". Durante la dinámica de preguntas sobre su pasado, el también actor contó uno de los momentos más polémicos y misóginos de su carrera televisiva con el personaje de "Jaime Duende".

El comediante mencionó que aquella ocasión hubo una mezcla entre ficción y realidad, pues "Jaime" acudió a Televisa San Ángel para recibir un supuesto premio.

"Entonces dijimos: 'Vamos a hacer el primer duende sin tanto guion'. Sí había algunos momentos de guion, pero era un poco lo que nos encontrábamos.", explicó Facundo.

El personaje iba acompañado de "Concha", la esposa maltratada por "Jaime Duende", cuando se toparon con Pinal, quien salía de un foro en un carrito de transporte.

“Me puse enfrente de ella y le dije: ‘Silvia, necesito que veas esto. Esta mujer (Concha) me está denunciando, dice que la maltrato’, y la agarré de los pelos y la aventé al carrito donde venía Silvia Pinal”, relató.

En ese momento, Pinal dirigía el programa "Mujer, casos de la vida real", que defendía los derechos de las mujeres y abordaba temas de violencia de género.

"Entonces, a Silvia Pinal como que no le gustó nada mi chiste, porque dijo: 'Sí, entiendo que es un wey con una máscara y lo que quieras, pero estás maltratando a una mujer enfrente de mí', y se puso un poco incómoda", reconoció.

"Es uno de los momentos más incómodos que he vivido, pero no me arrepiento", concluyó Facundo.

El origen de "Jaime Duende" surgió de una anécdota que contó el productor Pepe Espinosa Pilinga, sobre una graduación en la que presenció cómo un hombre borracho agredía a su esposa. Cuando otro hombre intentó defenderla, terminaron en una pelea. Esa experiencia fue el punto de partida para crear al personaje.