El nombre de Facundo es sinónimo de polémica, no importa lo que haga, el conductor siempre se ve en medio del escándalo por su irreverente manera de ser y sus ocurrencias.

La más reciente, que incluye a uno de sus hijos, le valió cientos de críticas y ataques por parte de los usuarios de las redes sociales, quienes, incluso tacharon al también productor de ser "irresponsable" con su salud.

Y es que el conductor, a través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un video en el que aparece jutno al menor, de 13 años de edad, quien lo ayuda a suministrarle un medicamento vía intramuscular. Lo que llamó la atención de los seguidores, es que el joven no tenía ni idea de cómo inyectar a su padre, lo que para muchos fue muy mal visto.



Facundo fue duramente criticado en redes sociales Foto: Instagram

En el clip, de más de siete minutos, aparece Facundo explicando que debido a una lesión que sufrió durante un partido de futbol, tiene que aplicarse una medicina cada cierto tiempo, sin embargo, la única compañía que tenía en ese momento era la del adolescente y como no podía hacerlo él mismo, decidió pedirle ayuda.

"Hoy mi hijo va a aprender algo importantísimo, que es inyectar", dice el conductor ante el visible nerviosismo de su hijo, quien incluso admitió que le daba "cosa" asistir a su padre, antes de recibir instrucciones de cómo debía hacerlo.



Los usuarios aseguraron que el conductor no fue nada cuidadoso con su salud Foto: Instagram

Aunque al final las cosas no salieron del todo mal y el chico logró cumplir su misión sin mayor problemas, el controvertido famoso recibió varios comentarios en los que le hacían saber que no estuvo bien lo que había hecho, ya que su hijo no tuvo el menor cuidado con las medidas de higiene a la hora de inyectar, pero aseguraron que la responsabilidad era del propio Facundo.

De acuerdo con los comentarios, el joven dejó mucho tiempo expuesta la aguja lo que podría haber causado que esta se infectara y entonces traerle consecuencias a su padre: "Qué chido que le esneñes, pero es importante que se proteja la aguja antes de aplicar la inyección", "No hagan nada de lo que ven en este video. Pésimo todo, el tiempo de exposición aumenta riesgo de contaminación. Que irresponsable", "La aguja no se limpia, sólo la contaminaste; puedes contraer una infección", son sólo algunos de los comentarios que pueden leerse.

Pero no todo fue malo, también hubo quienes salieron en defensa de Facundo, asegurando que no es un profesional de la salud y que, ante la falta de quien lo ayudara, tuvo que recurrir a la persona más cercana a él, eso sí, destacaron que es un gran padre.

