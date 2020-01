Para entrar a la segunda generación de La academia, Fabrizio Martínez acampó durante 15 días afuera de la casa donde se encontraban los participantes; para él, un valor importante en la vida es la persistencia, por eso desde entonces no ha dejado de tomar clases de canto y 17 años después sigue produciendo música.

“Desde que tengo uso de razón mis padres siempre han cantado; mi padre tocaba con música de trío y yo pienso que ya me lo merezco porque son muchas generaciones que hemos luchado por este sueño, lo tengo tan cimentado que ya me toca lograrlo”, contó el jalisciense en entrevista.

Tras su paso por el concurso de talento, el cantante siguió estudiando en la escuela del maestro Willy Gutiérrez hasta que finalmente decidió enfocarse en la música grupera.

“Me di cuenta de que yo llevo en la sangre la música regional porque mis padres son del Bajío, es la música que más me ha inspirado y la que más sé transmitir, por eso ahora decidí optar por este género”,

Apoyado por la disquera Piedras de Lumbre, y bajo el nombre de Fabrizio El Tylapia, el intérprete acaba de lanzar un sencillo que él mismo compuso: “No quiero ser tu amigo”.

“Desde hace años he estado detrás de una chica pero siempre ha sido amistad, entonces llega un momento en el que yo quisiera romper esa barrera para ser algo más, de eso habla la canción y aunque no es algo que me pasa ahora, sí me ha pasado muchas veces y creo que habrá quien se identifique”, compartió el cantante que ya trabaja en el videoclip.