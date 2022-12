Fabián Corres prácticamente vivió en la calle por dos meses

Hace casi cuatro años y por dos meses, Fabián Corres prácticamente vivió en la calle, con todas sus vicisitudes, y se dio cuenta que era invisible para todos.

“Lo que provoca ver a alguien en esa situación es repulsión, indiferencia entre la gente”, recuerda el actor de Señora Acero y Un extraño enemigo.

Estar lejos de la comodidad de un hogar no fue por falta de dinero o deudas, sino porque estaba preparando el personaje central de Encontrando el fin del mundo, que también es su ópera prima como director y la cual se encuentra en cines.

En ella interpreta a un hombre que tiene una gran credibilidad en la música, queriendo encontrar la belleza de los sonidos en la ciudad, al tiempo de pasar por una terrible pérdida, decidiendo buscar esa alternativa de vida, aunque su hijo mayor trata de evitarlo.

“Nunca he sido de jugar a ser algo (en personaje), nunca hago como que, porque es como un refrendo hacia mi propia espiritualidad y no puedo jugar a eso. Puedo decir que pasé completamente desapercibido, estuve dos meses en la calle y las últimas dos semanas me estuvieron filmando.

“De pronto cuando vieron la cámara si les llamaba la atención, pero era más a manera de documental y espero que el filme tenga esa sensación”, detalla.

Encontrando el fin del mundo era algo que tenía en mente desde hace siete años y fue cuando comenzó a elegir proyectos que le ayudasen a irse metiendo en el deterioro, así que trabajó en filmes como Blanco de verano, donde encarna a a la nueva pareja de una madre con su hijo, quien no lo acepta del todo y El escritor, ahora en posproducción, en la que su personaje tiene cierta esquizofrenia.

A eso se sumó su convencimiento de que para filmar no es necesario contar con apoyos federales, sino que de toda formas se debe y puede rodar una historia.

Y claro, contando con el apoyo de su familia: sus hijos, quienes no desean ser actores, participaron a cuadro en el filme; la esposa de Fabián hizo labores como ser chofer, ir por cosas y hasta ser una “máquina de humo”.

Encontrando el fin del mundo se filmó en tres etapas entre 2019 y 2020, dejando el 2021 para el proceso de edición.

“Pusimos todo en riesgo, de dejar de pagar colegiaturas, renta, gente que me apoyó y que son cómplices de esto, pero eso no quita el estado de ánimo de no tener varo y hacerlo todo sin permisos, de una forma no ortodoxa a como se plantean los sistema de producción en México”, detalla.

“No quería niños actores porque se comportan así y desde mi punto de vista se les lee a la hora de la ficción y aquí era tanta la cercanía y lo que estaba en juego, que se los pregunté ( a sus hijos), nos pusimos de acuerdo, sabían las reglas”, añade.

Marco Casado, director de fotografía, fungió como un co director; Fernanda Castillo, Xavier Díaz Dueñas, Ramón Medina, Ximena Duggan, Alberto Guerra y Alba Alonso forman parte del elenco en actuaciones especiales.

La cinta, producida por Tormenta Films, llega con premios conseguidos en festivales de cine celebrados en Atenas (Mejor Película), Austin (Dirección), Cannes (Película Extranjera y Actor) y Florencia (Ópera Prima).

Corres ya está por terminar un nuevo guión que de concretarse las cosas se rodaría a finales del 2023, ahora tocando el tema de la sexualidad entre personas de su edad, la poca comprensión que hay sobre eso y los choques generacionales con jóvenes que viven eso de otra manera.



