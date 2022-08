Ezra Miller, de ser un actor prodigio a enfrentar serios cargos legales

Ezra Miller, es un actor, músico, cantante y activista transgenero Estadounidense que nació el día 30 de septiembre de 1992 en Nueva Jersey.

Viniendo de una familia muy bien acomodada dentro de la sociedad pues su padre, Robert, director general en Hyperion Books, una agrupación de Disney Company la cual se encargaba de la impresión y publicación de libros para adultos, por otra parte su madre una bailarina de danza contemporánea.

Su debut en la gran pantalla ocurrió en el lejano año de 2008 con el papel de Robert en Afterschoo, pero fue hasta el año del 2011 cuando recibió su primer papel importante, en la cinta "We Need to Talk About Kevin", en total, Miller ha participado en 18 películas dentro de las que destacan "La liga

de la “justicia” y “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”.

Pese a que recibido grandes elogios por sus actuacione,s como en la cinta "Las ventajas de ser invisible", ahora el nombre de Miller es recordado por su

polémica conducta, la cual lo ha llevado a ser acusado por robo, agresión, consumo de sustancias y ser el principal sospechosos de la desparación de una madre y sus dos hijos menores.

Lee también: Señalan al exconductor de "La academia", Mau Nieto, por presunto abuso sexual

En 2012 se declaró abiertamente “queer”, pero un año antes admitió ser un habitual consumidor de mariguana cuando un agente de tránsito lo detuvo y encontró 20 gramos de esta sustancia en el carro del actor: "No siento que haya necesidad de ocultar el hecho de que fumo marihuana. Es una sustancia herbal inofensiva que aumenta la apreciación sensorial" dijo más tarde.

En abril del 2020 Miller volvía a ser centro de atención, pero esta vez por un caso de agresión, pues en un tuit se publicó un video donde se veía presuntamente al joven asfixiando a una mujer en un bar. Además, en marzo de este año fue arrestado por alteración al orden público, y acoso.

Por si fuera poco, los padres de una joven lo acusaron de retenerla contra su voluntad y suministrarle todo tipo de drogas, pero dicha denuncia fue desmentida por la propia chica quien acusa a sus padres de transfobia.

Miller ha visto apagar su carrera, pues tras estar en los cuernos de la luna gracias a su papel de Flash, su futuro en la industria es incierto, no solo podría enfrnetar serios problemas legales, también podría quedar fuera de la franquicia de DC y con ello perder todos sus proyectos.

Lee también: Acusan a la producción de “La academia” de supuesto fraude durante la final