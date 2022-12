Exponen política de EU en serie

Wes Bentley, protagonista de la serie Yellowstone, asegura que cree en el gobierno de su país, Estados Unidos, en la democracia y en los políticos.

“Algunos son buenos, otros malos, realmente depende en qué es lo que hacen pero creo en la forma en que estamos establecidos. Creo en el gobierno, suena raro pero tienes que decirlo”, apunta.

El tema surge porque, si bien al actor no le interesa incursionar en el mundo de la política como otros han hecho, a su personaje en la serie de Paramount+ es un tema que sí le llama, aunque se enfrenta trabas en el camino.

El actor interpreta al abogado Jamie Dutton, hijo de John Dutton (Kevin Costner) quien controla el más grande rancho de Estados Unidos.

Para la quinta temporada, cuyo primer episodio se encuentra disponible en la plataforma de streaming Paramount+, John ha sido electo como gobernador del estado de Montana, situación con la que Jamie no está contento, pues es un cargo que él aspiraba ocupar.

“En esta temporada la entrada política interna es más tensa, John es gobernador y el estado nunca ha sido tan grande. Se ha puesto a sí mismo en una esquina y algo tiene que pasar con el rancho o cerrará”, adelanta.

“Jaime se vio obligado a convertirse en abogado y él no quería ser eso y pensó que lo único bueno que podría salir de él sería algún poder como por ejemplo un cargo político y luego al ver a su padre volverse hipócrita y robarle la oportunidad sabe que es John diciendo: ‘eres un poco débil, no sabes qué hacer en este momento, estás tan asustado y desesperado’”.

La serie de la que podrán verse episodios nuevos cada domingo por Paramount+, refleja la política actual en Estados Unidos pero a la par la critica, explica Bentley.

“Es un poco de ambas cosas, pero también sólo una observación neutral en este punto porque John (Custner) es un hombre que no cree en el gobierno, odia a los políticos y odia la autoridad y piensa que es el único que podría hacerlo —convertirse en político—, y eso está sucediendo por todas partes aquí, hay mucha gente tratando de entrar en este gobierno y no cree en él”.

Para el actor de películas como Belleza americana este ha sido el personaje más gratificante de interpretar, pues señala que le ha puesto los retos que siempre que quiso enfrentar como actor.

“También ha sido el mayor reto en mi vida pero amo los retos, vivo por los retos, es por eso que lo he amado. Y ¿sabes?, no quiero aprender mucho de él en cuanto a las emociones o las relaciones con la gente pero he aprendido acerca de leyes, sobre la propiedad de las tierras, derechos de la propiedad y ese tipo de cosas”, asegura.

En los nuevos episodios de la serie dirigida por Taylor Sheridan, se abordan temas como asesinatos sin resolver y el futuro del rancho de los Dutton en una ciudad en expansión donde hay muchas rivalidades comerciales.

Además de Costner —quien fue nominado por su personaje para la próxima entrega de los Globos de Oro, y Bentley, hay nombres como el de Luke Grimes y Kelly Reilly.